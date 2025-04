Coupe de la CAF : festival offensif de la RS Berkane contre le CS Constantine

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

Le Stade municipal de Berkane a été le théâtre d’un festival offensif mené dès la première minute par Youssef Mehri, auteur de l’ouverture du score. Paul Valère Bassène a doublé la mise à la 21ᵉ minute, tandis qu’Oussama Lamlioui, en grande forme, s’est offert un doublé en seconde période (55ᵉ, 90+2).

Une prestation jugée de "référence" par l'entraîneur Mouine Chaabani. En conférence de presse, le technicien tunisien s’est félicité de "la concentration, la discipline et l’efficacité" affichées par ses joueurs, tout en saluant leur capacité à gérer le match de bout en bout. "Nous avons entamé le match avec un rythme élevé pour passer devant au score, puis nous avons géré physiquement pour alourdir la mise", a-t-il souligné.

Chaabani a insisté sur l'importance d’avoir su marquer sans encaisser : un élément stratégique dans les compétitions africaines à double confrontation. "Nous savions que nous aurions des occasions. L’essentiel était de bien finir et de rester solides défensivement", a-t-il ajouté.

Malgré cette large victoire, l’entraîneur de la RSB a appelé à la vigilance avant le match retour, prévu dimanche prochain en Algérie, face à une équipe constantinoise qui jouera ses dernières cartes à domicile.

Déjà double vainqueur de la Coupe de la CAF en 2020 et 2022, le club de l’Oriental espère décrocher un troisième sacre continental, confirmant ainsi son statut parmi les grands d’Afrique.

