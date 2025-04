Architecture, calendrier, budget et installations : ce qu’il faut savoir sur le nouveau terminal de l’aéroport de Casablanca

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

Cet appel à manifestation d’intérêt marque une nouvelle étape dans le projet du nouveau terminal de l’aéroport Mohammed V. Le marché des terrassements a été lancé, et d’autres appels d’offres suivront dans les mois à venir. Le projet est donc bel et bien entamé.

Sa réalisation intervient dans le cadre de la stratégie "Aéroport 2030" de l’ONDA, laquelle ambitionne de renforcer la capacité et la compétitivité des plateformes aéroportuaires du Royaume. Il intervient également en préparation à la Coupe du monde 2030, qui sera coorganisée par le Maroc, l’Espagne et le Portugal.

Il s’agit donc d’un grand chantier, qui constitue une véritable prouesse technique et un chef d’œuvre architectural. Son objectif : accompagner le développement du trafic aérien, conforter l’attractivité du hub de Casablanca au niveau régional et international, répondre aux exigences des grands événements à venir et offrir une qualité de service conforme aux standards internationaux tout en respectant les plus hauts niveaux de sûreté, de sécurité et d’efficacité opérationnelle.

D’une capacité de plus de 20 millions de passagers par an, cette nouvelle zone terminale devrait voir le jour en 2029. Le coût de l’investissement est estimé à 15 milliards de dirhams (MMDH).

Le nouveau terminal sera connecté à la future LGV

Conçu en forme de "H", ce projet ambitieux vise à répondre aux exigences d’un fonctionnement Hub, conforme aux standards internationaux, notamment en termes de temps de connexion de traitement des bagages et de taux d’utilisation des passerelles.

Il permettra également de répondre aux besoins de l’évolution prévisionnelle du trafic aérien, en particulier celui lié au programme de développement de Royal Air Maroc.

Ce nouveau terminal sera également connecté à la ligne à grande vitesse (LGV) entre Kénitra et Marrakech, offrant aux voyageurs un accès rapide et fluide vers les principales villes du Maroc.

À l’image des plus grands aéroports internationaux tels que Paris-Charles de Gaulle, Londres-Heathrow ou encore Hong Kong International, cette infrastructure moderne vise à renforcer l’intermodalité des transports et à améliorer l’expérience des passagers.

Cette connexion ferroviaire permettra non seulement de réduire considérablement les temps de trajet entre Casablanca et d’autres pôles stratégiques, mais aussi de soutenir la croissance du trafic aérien en facilitant l’accès à l’aéroport pour les voyageurs nationaux et internationaux.

Le nouveau terminal comprendra également une nouvelle piste parallèle de 3.700 m sur 45 m avec ses voies de circulation et les infrastructures aéronautiques associées, des parkings avions, et une nouvelle tour de contrôle d’une hauteur d’environ 42 m.

Il sera disposé sur trois niveaux principaux et intègrera une oasis de verdure, des zones de commerce, une grande zone de Duty Free, des salons VIP et un hôtel, tous dotés de vues sur les pistes.

L’objectif de cet AMI est donc de :

– Identifier les entreprises ou groupements d’entreprises disposant des qualifications et des capacités techniques, managériales, juridiques et financières pour prendre en charge la conception détaillée, l’approvisionnement des matériaux et équipements non spécifiques, ainsi que la construction complète (Tous corps d’état-TCE) de l’ouvrage du nouveau terminal à Casablanca ;

– Recueillir les informations sur l’expérience et les références des concurrents ;

– Préparer la prochaine étape de l’appel à la concurrence pour la réalisation du projet de construction de nouveau terminal de l’aéroport Casablanca Mohammed V en type "conception-réalisation".

Une capacité d'environ 30 millions de personnes, extensible

La capacité de ce nouveau terminal s'élèvera à environ 30 millions de personnes, avec des jetées extensibles d’une capacité de 20 millions de personnes. Il devrait disposer des installations aéroportuaires de dernière génération, notamment le système automatique de traitement des bagages.

Un ensemble de bâtiments sera également construit sur cette nouvelle zone, pour les besoins des opérations aéroportuaires, notamment :

– Côté ville : aménagement extérieur, parkings de voiture, aménagement d’une nouvelle voie d’accès au terminal ;

– Côté Air : construction d’une troisième piste parallèle indépendante avec les voix de circulation associées, construction de parkings avions et de bretelles de liaison.

La surface globale du terminal s'étend sur 450.000 m², et sa superstructure sera en charpente métallique. Les parties enterrées seront pour leur part en béton armé.

Le marché de terrassement est déjà en cours, grand intérêt des sociétés chinoises

D’après l’ONDA, les différents appels d’offre pour la construction de cette zone seront lancés dans les mois à venir. Celui du terrassement a déjà été lancé, pour un coût des prestations estimé à 349,44 millions de DH.

Dans le cadre du marché des terrassements généraux, dont les plis devraient s’ouvrir le 24 avril prochain, une visite des lieux a été effectuée le 28 mars dernier. 12 concurrents y ont participé selon nos informations, dont au moins 5 sociétés chinoises, à savoir :

– Le groupe Mojazine ;

– Covec (société chinoise) ;

– Aleq ;

– Staport ;

– SBTX (La société Bioui Travaux) ;

– STAM ;

– STRNO ;

– Shandong Hi-Speed Engineering Construction (société chinoise, qui a remporté certains lots du projet de la LGV) ;

– CRBC (société chinoise) ;

– SGTM, qui se charge déjà du terrassement du Grand stade de Casablanca ;

– CGGC (société chinoise) ;

– CREC4-Setrat (société chinoise, qui a également remporté certains lots du projet de la LGV).

Les dates clés de ce projet

D'après nos informations, les travaux de terrassements généraux de ce nouveau terminal devraient démarrer en juin 2025.

Le lancement des processus de sélection des entreprises ou groupements d’entreprises est pour sa part prévu courant 2025. La date limite de réception des expressions d’intérêt est fixée au vendredi 16 mai prochain.

Le démarrage effectif des travaux de ce nouveau terminal est prévu vers fin 2025.

Notons toutefois que la construction de ce terminal s’inscrit dans un environnement complexe, notamment :

– Une activité et des équipements de navigation aérienne à proximité du chantier du nouveau terminal ;

– Un fort enjeu d’intégration avec les autres grands projets à proximité, la nouvelle ligne à grande vitesse (avec une nouvelle station qui va être construite à proximité du terminal).

Plan du terminal et des pistes, ainsi que de la future ligne LGV

Une architecture qui s’inspire de l’identité marocaine

D’après l’ONDA, le nouveau terminal de Casablanca puise son inspiration dans les forces naturelles de l’océan Atlantique. Les lignes courbes et fluides de son architecture évoquent la puissance et la délicatesse du mouvement de l’eau, symbolisant l’équilibre entre force et sérénité.

Ce terminal incarne la vision d’un "Maroc, porte de l’Atlantique" où la fluidité des formes résonne avec l’énergie des vagues. Les vastes espaces ouverts, inspirés par l’horizon sans limite de l’Atlantique, traduisent l’aspiration du Maroc à s’imposer comme un carrefour stratégique des échanges mondiaux.

Ce nouveau terminal ne se limite pas à son rôle d’infrastructure de transport. Il s’impose comme la porte d’entrée du Maroc, une représentation contemporaine de l’identité culturelle marocaine dans toute sa diversité.

L’architecture puise donc dans les formes, les couleurs et les matériaux qui reflètent la diversité du Royaume : les motifs géométriques d’inspiration andalouse, les tapis berbères des montagnes de l’Atlas et les arcs élégants des médinas se fondent dans une vision harmonieuse et avant-gardiste.

Par ailleurs, les jardins occupent une place centrale dans ce projet. En intégrant deux zones arborées et végétalisées, sous forme d’oasis au sein de l’aéroport, l’ONDA entend offrir aux voyageurs une expérience immersive, moderne, valorisant le patrimoine naturel marocain.

Ces oasis offrent un contraste apaisant avec l’architecture contemporaine et moderne du terminal et créent un espace de calme et de décompression avant ou après un vol, un environnement où les voyageurs sont invités à se détendre et à profiter d’une halte sereine.

Enfin, la toiture recouvrant le terminal représente un véritable chef-d’œuvre architectural. Le calepinage du "soffite", les parties en surplomb, se réfère au "bejmat". Il est conçu avec une trame hexagonale, revêtue d’ocre, telle une ode à l’architecture marocaine traditionnelle et un hommage aux provinces du Sud.

Cette référence au zellige en terre cuite apporte également une touche chaleureuse et accueillante à l’aéroport, avec une texture subtile et naturelle, contrastant avec la contemporanéité du geste architectural.

Maquette numérique du futur terminal

