Mohamed Ali Bensouda nouveau SG de la CDG

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

Fort de plus de 26 ans d’expérience au sein du groupe CDG, M. Bensouda secondera le directeur général dans la conduite des missions du groupe, tout en assurant la coordination des fonctions centrales de la holding. Il continuera à assurer, à titre transitoire, la direction générale de la branche Épargne–Prévoyance.

Si vous voulez que l'information se rapproche de vous Suivez la chaîne Médias24 sur WhatsApp

© Médias24. Toute reproduction interdite, sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation écrite de la Société des Nouveaux Médias. Ce contenu est protégé par la loi et notamment loi 88-13 relative à la presse et l’édition ainsi que les lois 66.19 et 2-00 relatives aux droits d’auteur et droits voisins.