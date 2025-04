La Bourse de Casablanca accompagne la Mauritanie dans la mise en place de la Bourse de Nouakchott

Avec l’appui de la Bourse de Casablanca, la Banque centrale de Mauritanie pose les premières pierres de la Bourse de Nouakchott. Ce projet s’inscrit dans une volonté politique forte de part et d’autre, et marque un pas décisif vers un marché financier moderne, au service du développement économique.

Dans le cadre de la mise en place de la Bourse de Nouakchott, la Banque centrale de Mauritanie (BCM) et la Bourse de Casablanca ont signé un accord de coopération stratégique.

Cette initiative s’inscrit dans l’expression de la volonté du Roi Mohammed VI et du président Mohamed Ould El-Ghazouani de développer la coopération entre les deux pays. Elle témoigne également de la volonté commune des deux institutions de renforcer leurs liens de collaboration dans le développement des marchés boursiers.

Cet accord vient appuyer l’ambition de la Mauritanie de diversifier son économie, d’attirer davantage d’investissements et de renforcer l’inclusion financière. Le projet de bourse vise à structurer un marché moderne, connecté aux standards internationaux, capable de soutenir les entreprises locales et de mobiliser l’épargne nationale.

Un partenariat fondé sur le partage d’expérience

La Bourse de Casablanca, forte de près d’un siècle d’expérience dans le développement des marchés financiers, apportera son expertise technique, opérationnelle et stratégique. Elle accompagnera la Banque centrale de Mauritanie dans toutes les phases de mise en place de la nouvelle place financière.

Les objectifs définis de cette coopération consistent à :

créer un marché boursier inclusif ;

développer les compétences locales à travers des formations ciblées ;

promouvoir un véritable partenariat Sud-Sud basé sur le partage des bonnes pratiques.

Une ambition assumée pour un écosystème financier solide

Pour Mohamed-Lemine Dhehby, gouverneur de la Banque centrale de Mauritanie, cette signature est une étape majeure. "La signature de ce protocole d’accord avec la Bourse de Casablanca constitue une avancée décisive dans notre ambition de doter la Mauritanie d’un marché financier moderne, transparent et inclusif".

Il souligne également l’enjeu de mobiliser l’épargne vers des investissements productifs et d’attirer des capitaux internationaux pour renforcer la croissance économique.

Tarik Senhaji, directeur général de la Bourse de Casablanca, partage cette vision : "Une bourse est bien plus qu’un simple outil de financement, c’est une infrastructure de confiance, un levier de transformation et de rayonnement économique".

