Casablanca : interpellation d’un Norvégien recherché par Interpol pour avoir détourné plus de 440 MDH

Le suspect, âgé de 63 ans, a été arrêté à Casablanca, indique une source sécuritaire, notant que l'opération de pointage dans la base de données de l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol) a révélé que le suspect faisait l’objet d’un mandat d’arrêt émis par le Bureau central national à Oslo, pour son implication présumée dans une affaire liée à l’évasion fiscale.

Selon les données préliminaires de l’enquête, poursuit la même source, le mis en cause a détourné des fonds d'un montant total de 500 millions de couronnes norvégiennes (un peu plus de 441 millions de DH) appartenant au gouvernement norvégien, en présentant de fausses factures en vue de justifier des remboursements de TVA au profit de l'ensemble de ses sociétés privées.

Le suspect a été soumis aux procédures légales liées au processus d'extradition, tandis que le Bureau central national Interpol-Rabat relevant de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a été chargé de notifier l'arrestation à son homologue norvégien.

