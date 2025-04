Mawazine 2025 : Will Smith, Kid Cudi et Salif Keita, premières têtes d'affiche de la 20e édition

Will Smith, Kid Cudi et Salif Keita seront au rendez-vous de la 20e édition du Festival Mawazine – Rythmes du Monde, prévue du 20 au 28 juin 2025 à Rabat. Le Festival commence à dévoiler une programmation prometteuse en annonçant ces trois grandes figures de la scène musicale internationale.

Will Smith, Kid Cudi et Salif Keita seront au rendez-vous de la 20e édition du Festival Mawazine – Rythmes du Monde, prévue du 20 au 28 juin 2025 à Rabat. Le Festival commence à dévoiler une programmation prometteuse en annonçant ces trois grandes figures de la scène musicale internationale.

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

Will Smith, star planétaire au palmarès impressionnant –quatre Grammy Awards, des milliards de streams et une série de tubes cultes– fera son grand retour sur scène à l’occasion du festival Mawazine 2025, où il donnera le coup d’envoi de sa tournée européenne. Sa performance, prévue le 25 juin, s’annonce comme un show spectaculaire, pensé pour rassembler toutes les générations, indique un communiqué du festival Mawazine.

Porté par la sortie de son nouvel album, Will Smith promet une prestation explosive, dans un format XXL. Un moment fort que les organisateurs présentent comme un "coup de projecteur mondial sur le Maroc", grâce à la notoriété internationale de l’artiste et à ses millions de followers.

Autre temps fort annoncé : la venue de Kid Cudi. Visionnaire du hip-hop contemporain, touche-à-tout acclamé entre Coachella, Netflix, la Paris Fashion Week ou encore l’univers des comics, Kid Cudi présentera le 23 juin à Rabat l’univers introspectif et onirique de son dernier album. Avec dix albums studio à son actif, plus de 22 millions de disques vendus et une influence culturelle majeure, il s’impose comme l’un des artistes les plus respectés de sa génération. Une icône moderne, à la créativité sans limites, souligne le communiqué.

Salif Keita viendra clore cette première série d’annonces avec une promesse de profondeur musicale et d’émotion, ajoute la même source. La "Voix d’or" du Mali, cinq fois nommée aux Grammy Awards, montera sur scène le 27 juin. Figure emblématique de l’afro pop, l’artiste célèbre plus de cinq décennies de carrière à travers une œuvre riche, marquée par l’innovation et l’engagement.

Si vous voulez que l'information se rapproche de vous Suivez la chaîne Médias24 sur WhatsApp

© Médias24. Toute reproduction interdite, sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation écrite de la Société des Nouveaux Médias. Ce contenu est protégé par la loi et notamment loi 88-13 relative à la presse et l’édition ainsi que les lois 66.19 et 2-00 relatives aux droits d’auteur et droits voisins.