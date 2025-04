GITEX Africa 2025 s’ouvre à Marrakech ce lundi 14 avril

C’est parti pour la 3e édition de GITEX Africa à Marrakech. Du 14 au 16 avril 2025, la ville ocre accueille plus de 1.400 exposants, 400 investisseurs et des délégations issues de 140 pays, pour ce qui s’annonce comme le rendez-vous technologique majeur du continent.

Au cœur de cette édition : l’intelligence artificielle. Agriculture, santé, éducation, services publics… les cas d’usage se multiplient, avec une ambition affirmée : faire de l’Afrique un producteur de solutions numériques, et non un simple marché.

"Notre ambition, elle est claire : faire de cette édition un accélérateur de souveraineté technologique pour l’Afrique. Concrètement, nous voulons connecter les meilleurs talents aux meilleurs investisseurs, offrir aux institutions publiques des solutions adaptées à leurs enjeux, et donner à voir une Afrique en capacité de produire ses propres innovations", nous déclarait Chakib Achour, représentant officiel de l’événement dans le Royaume.

Parmi les grandes nouveautés cette année : un sommet sur la souveraineté numérique africaine, un dialogue inédit sur la régulation des crypto-actifs, et un espace dédié aux talents de la diaspora, le "Diaspora Studio". Le sommet "Africa Future Connectivity" réunira en parallèle les grands décideurs du numérique autour des enjeux de connectivité, de cloud et d’infrastructures.

Médias24 propose à ses lecteurs une couverture spéciale de l'évènement : Les dernières actualités heure par heure, des directs des temps forts et un plateau immersif où se succéderont de nombreux invités sur des thèmes variés. Restez connectés.

