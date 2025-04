La Bourse de Casablanca démarre en trombe après la trêve tarifaire de Donald Trump

EFFET TRUMP. L’annonce surprise de Donald Trump de suspendre temporairement les droits de douane pour plus de 75 pays a dopé les marchés émergents. À la Bourse de Casablanca, les indices s’envolent en début de séance ce mercredi 10 avril, portés par un regain de confiance des investisseurs.

Le marché boursier marocain a ouvert en nette hausse ce mercredi 10 avril, porté par une annonce inattendue de Donald Trump qui a décidé de suspendre, pour une durée de 90 jours, les droits de douane imposés à plus de 75 pays à l’exception notable de la Chine. Une mesure qui vise visiblement à calmer le jeu à l’international, et qui a été bien accueillie par les investisseurs.

Les indices en forte progression dès les premiers échanges

À la Bourse de Casablanca, les principaux indices sont rapidement passés dans le vert. Le MASI affiche une progression de 5,92% en début de séance [vers 9 h 50], à 16.976,46 points, contre 16.027,71 points à la clôture de la veille. Il avait ouvert ce matin à 16.047,88 points, avant de s’inscrire dans un mouvement haussier assez marqué.

Même tendance du côté du MASI 20, qui prend 6,26% pour atteindre 1.386,23 points, et du MASI ESG, en hausse de 5,79% à 1.173,54 points. Ces évolutions viennent renforcer les performances annuelles, désormais bien installées au-dessus de 13% pour l’ensemble des indices.

Le volume global des échanges dépasse déjà les 195 MDH, un niveau assez élevé pour une ouverture de séance. Quant à la capitalisation du marché, elle frôle désormais les 859 MMDH.

Les plus fortes variations

Du côté des variations individuelles, la tendance reste clairement orientée à la hausse en ce début de séance. En tête du peloton, SODEP–Marsa Maroc s’envole de 9,92% pour atteindre 709 DH. Elle est suivie de près par la SNEP, en progression de 9,74% à 629,90 DH, et Fenie Brossette, qui gagne 9,55% à 241 DH.

Managem, soutenue probablement par le regain d’intérêt autour des matières premières, avance de 9,44% à 5.100 DH. Disty Technologies complète ce top 5 avec une hausse de 9,28%, à 316,90 DH.

Peu de valeurs en baisse

À l’inverse, très peu de valeurs accusent une baisse. Seule Cartier Saada recule légèrement jusqu’à présent, cédant 0,59% à 32,01 DH.

