Trump amorce une trêve tarifaire générale de 90 jours sauf pour la Chine

"J'ai autorisé une pause de 90 jours et l'application, durant cette période, d’un tarif réciproque fortement réduit, fixé à 10%, également avec effet immédiat", annonce le président américain.

Il justifie sa décision par le fait que "plus de 75 pays ont contacté les représentants des États-Unis afin de négocier une solution concernant le commerce, les barrières commerciales, les tarifs douaniers, la manipulation monétaire et les barrières non tarifaires". Et que ces pays n'ont, "à ma forte recommandation, exercé aucune forme de représailles contre les États-Unis".

Seule exception citée par le président américain : la Chine. "En raison du manque de respect que la Chine a démontré envers les marchés mondiaux, j’annonce par la présente une hausse du tarif douanier appliqué à la Chine par les États-Unis d’Amérique, désormais porté à 125%, avec effet immédiat".

