Coupe de la CAF : la Renaissance de Berkane affrontera le CS de Constantine en demi-finale

Le CS Constantine a décroché mercredi sa qualification après sa victoire face à l'autre club algérien de l'USM Alger aux tirs au but (4 à 3). Les deux formations ont fait match nul à l'aller et au retour, 1 but partout.

La demi-finale aller aura lieu le dimanche 20 avril à Berkane, tandis que le match retour sera disputé le 27 du même mois en Algérie.

La RSB a assuré sa qualification au dernier carré en battant l’équipe ivoirienne de l’ASEC Mimosas sur le score de 1 but à 0, au stade municipal de Berkane, en quart de finale retour. Les Berkanis s’étaient imposés 1 but à 0, mercredi dernier en match aller à Abidjan.

Les poulains de Mouine Chaabani, en véritables habitués de cette compétition, sont vainqueurs à deux reprises du trophée de la Coupe de la CAF en 2020 et en 2022, et deux fois finalistes en 2019 et 2024.

L’autre demi-finale opposera les Tanzaniens de Simba Sports aux Sud-Africains de Stellenbosch.

