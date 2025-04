inwi exposera ses innovations au Gitex Africa 2025

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

Cette offre inclut des solutions de connectivité critique, de communication unifiée, des services de cloud souverain, de cybersécurité, ainsi que des solutions d’hébergement dans les datacenters certifiés d'inwi, indique l'opérateur dans un communiqué.

Marque-produit 100% digitale, "win by inwi", sera également mise en avant lors du Gitex Africa 2025. Élue "Produit de l'année 2025", pour la troisième année consécutive, cette solution proposera aux visiteurs une immersion dans un parcours interactif unique, témoignant ainsi de la volonté pérenne d'inwi d’offrir une expérience client digitale inégalée, ajoute la même source.

inwi et l’Apebi ouvrent les portes du Gitex Africa 2025 aux PME Tech marocaines

Acteur engagé dans la transformation digitale des entreprises, inwi renforce son soutien aux TPE et PME marocaines en leur offrant une opportunité unique de visibilité et de développement lors du Gitex Africa 2025, le plus grand salon technologique du continent.

Grâce à son partenariat avec l’Apebi, inwi accompagne cette initiative en contribuant à faire connaître l’offre et le savoir-faire de la PME Tech marocaine aux grandes et moyennes entreprises participant à cet événement d’envergure continentale. Ces PME Tech bénéficieront ainsi d’un espace dédié pour présenter leurs solutions, rencontrer des partenaires stratégiques et accélérer leur croissance, fait savoir le communiqué.

Dans le cadre de son programme "inwi Innov", inwi accompagnera 6 start-up à fort potentiel afin de leur offrir une vitrine exceptionnelle au GITEX Africa 2025. Depuis son stand, l’opérateur mettra en avant ces start-up marocaines en leur permettant de présenter leurs solutions et de développer leur activité. Ces jeunes pousses incarnent l’innovation dans des secteurs clés tels que la Deeptech, la HR Tech, le Retailtech, la Sportech et la Traveltech, précise inwi.

