Agadir : les travaux d’aménagement de la Place Al Amal coûteront près de 24 MDH

La Place Al Amal, qui accueille généralement les grandes manifestations publiques de la ville d’Agadir, va connaître des travaux de réaménagement d’ici le mois de septembre prochain.

Le marché de ces travaux vient d’être alloué par la SDL Agadir Souss Massa Aménagement à un groupement constitué par les sociétés SOTAMEC et Nabilum pour plus de 23,9 millions de dirhams.

Ce groupement était le seul soumissionnaire à cet appel d’offres lancé début mars avec un premier coût estimatif de 20 MDH.

