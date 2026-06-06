img_pub
S'abonner
Rubriques

La sécurité renforcée en Inde, avant des manifestations du “parti du peuple des cafards”

La sécurité renforcée en Inde, avant des manifestations du “parti du peuple des cafards”
Par
Le 6 juin 2026 à 8h25

La police indienne a renforcé samedi les mesures de sécurité dans la capitale New Delhi, à l'approche d'une manifestation d'un nouveau mouvement dit "Parti du peuple des cafards", pour exiger la démission du ministre de l'Education.

Le "Cockroach Janata Party" (CJP) a fait une apparition très remarquée dans le paysage politique indien et sur les réseaux sociaux plus tôt ce mois-ci à la suite de déclarations du président de la Cour suprême, Surya Kant.

Lors d'une audience, le magistrat a qualifié les jeunes qui critiquent le gouvernement de "cafards" ("cockroaches" en anglais) et de "parasites". Il s'est ensuite justifié en affirmant qu'il visait ceux qui utilisent de faux diplômes.

Le sigle du CJP est une référence au Bharatiya Janata Party (BJP, parti nationaliste indien) du Premier ministre Narendra Modi, au pouvoir depuis 2014.

Le slogan du groupe - "un front politique de la jeunesse, par la jeunesse, pour la jeunesse" - est instantanément devenu viral sur les réseaux sociaux.

L’Inde encadre strictement le contenu publié sur les réseaux sociaux, et certains des comptes du CJP ont été bloqués.

Sur la plateforme Instagram, il affiche désormais plus de 22 millions d'abonnés, soit plus que le BJP avec neuf millions d'abonnés et le principal parti d'opposition, le Parti du Congrès, à 13 millions d'abonnés.

"Nous devons mener ce mouvement avec amour et paix", a déclaré Abhijeet Dipke, fondateur du mouvement satirique en ligne, dans un message publié sur les réseaux sociaux après son arrivée à New Delhi en provenance des États-Unis samedi matin.

M. Dipke, un étudiant de 30 ans à l'université de Boston, et ancien stratège en communication politique pour le parti d'opposition Aam Aadmi Party (AAP) a lancé ce mouvement en ligne le 16 mai.

M. Dipke a annoncé lundi son retour en Inde et appelé ses partisans à se rassembler le 6 juin dans la capitale pour exiger la démission du ministre de l'Education Dharmendra Pradhan, qui a fait l’objet de critiques en raison d’irrégularités, notamment des fuites de sujets d’examen et des problèmes techniques.

Samedi, la sécurité a été renforcée à l'aéroport et sur le site de la manifestation, avec des barricades d'acier installées aux points névralgiques.

Des véhicules de contrôle des émeutes et des fourgons de détention ont également été déployés, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Dans une publication sur Instagram plus tôt cette semaine, M. Dipke a déclaré que l'avenir de la jeunesse indienne était "en train d’être gâché".

Malgré une croissance économique rapide, des millions de personnes dans le pays peinent encore à trouver des emplois stables et bien rémunérés, ce qui alimente le mécontentement parmi les jeunes.

Par
Le 6 juin 2026 à 8h25

Médias24 est un journal économique marocain en ligne qui fournit des informations orientées business, marchés, data et analyses économiques. Retrouvez en direct et en temps réel, en photos et en vidéos, toute l’actualité économique, politique, sociale, et culturelle au Maroc avec Médias24

Notre journal s’engage à vous livrer une information précise, originale et sans parti-pris vis à vis des opérateurs.

Toute l'actualité
Le Festival Gnaoua, d’un pari culturel à un modèle de rayonnement pour le Maroc
Au G7, Trump imposera son humeur et son calendrier(afp)
Numérique et résilience climatique : la Banque mondiale approuve deux programmes de 6 MMDH pour le Maroc
Air Transat lance sa première liaison aérienne directe entre Montréal et Agadir
"La haine est la seule menace pour nos rues": à Belfast, des milliers de manifestants après les violences(afp)
Crimes de masse, mémoire sélective : le procès impossible de l’Occident
Mondial 2026 : avant Maroc-Brésil, Ancelotti teste des bracelets tactiques inspirés du football américain
Italie: à Florence, la restauration des fresques de Giotto dévoilée(afp)
Rheinmetall n'exclut pas un retrait de Paris du char franco-allemand du futur(afp)
Nabil Benabdallah annonce son départ de la direction du PPS après les prochaines législatives