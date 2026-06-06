Coupe du monde 2026. Quelles sont les chances du Maroc dans ce nouveau format ?

Si le nouveau format du Mondial laisse davantage de place aux petites nations, il en laisse beaucoup moins aux épopées inattendues, à l’image du parcours du Maroc lors de l’édition précédente. À défaut de les placer parmi les grands favoris pour le titre, les pronostics voient néanmoins les Lions de l’Atlas aller loin dans la compétition.

Dire qu’il est peu probable que le Maroc soulève le trophée de la 23e édition de la Coupe du monde 2026 ne tient pas du pessimisme. C’est plutôt une manière de dévier l’attention des Lions de l’Atlas et d’évacuer, un tant soit peu, la pression qui pèse sur leurs épaules.

Car depuis la formidable épopée du Qatar, la bande à Achraf Hakimi est citée par plusieurs sélectionneurs comme l’un des favoris du grand raout international. Toutefois, la lumière braquée par les adversaires sur les Marocains n’est pas toujours teintée de bienveillance. Pour beaucoup de managers, il s’agit d’une façon de déplacer l’épicentre des attentes hors du champ de leur équipe, à l’image du sélectionneur de l’équipe de France Didier Deschamps.

Une chose est sûre, les Lions de l’Atlas ont tellement d’arguments à faire valoir qu’ils semblent être l’épouvantail du Mondial 2026. Ainsi, le supercomputer du fournisseur de données de performances Opta ne les imagine pas rentrer à la maison dès la phase de groupes, loin de là.

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Mais avant de revenir sur ces prédictions qui, historiquement, ne sont pas très éloignées de la réalité, revenons quelque peu sur ce format si particulier à 48 équipes.

Les huit meilleurs troisièmes se qualifient au second tour

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, ce n’est pas parce que les deux premiers de chaque groupe ainsi que les huit meilleurs troisièmes se qualifient au second tour que ce sera une sinécure pour autant.

Inutile de vous mentir, certaines rencontres de la phase de groupes ne risquent pas de nous pousser à nous réveiller en pleine nuit.

Mais le fait qu’il y ait plusieurs troisièmes de groupes qualifiés donne l’opportunité aux grandes nations qui débutent mal la compétition de se rattraper et donc de ne pas prendre la porte dès la phase de groupes, comme ce fut le cas de l’Allemagne et de la Belgique en 2022.

De surcroît, un seizième de finale a été introduit. Donc toutes les sélections devront disputer un match couperet supplémentaire. Un rendez-vous sans lendemain, où l’erreur ne sera pas permise.

Bref, il y a autant d’avantages que d’inconvénients à ce nouveau format, dont on espère qu’il ne sera jamais élargi à 64 équipes, comme le suggèrent les dernières rumeurs.

Pour le moment, il faudra donc finir dans les deux premières places de chaque groupe ou parmi les huit meilleurs troisièmes pour se qualifier au second tour.

Selon différentes projections mathématiques, se classer troisième avec deux points pourrait être insuffisant pour aller plus loin dans la compétition.

Autrement dit, seule une victoire ou trois matchs nuls permettraient à une nation dans ce cas de figure d’avoir une place en seizième de finale.

Plus de 28% de chances de finir devant la Seleção

Le Maroc ne semble pas être concerné par ces calculs d’apothicaire. Du moins si l’on en croit Opta, dont les prédictions indiquent qu’il est plus que probable que l’équipe nationale se qualifie en 2e position du groupe C, derrière le Brésil.

Toujours selon la même source, les Lions de l’Atlas ont tout de même plus de 28% de chances de finir devant la Seleção.

En tout cas, Achraf Hakimi et ses coéquipiers sont attendus en seizième de finale à hauteur de 90%, où ils pourraient notamment retrouver les Pays-Bas de Cody Gakpo, Frenkie de Jong et Memphis Depay.

C’est à partir de ce stade de la compétition que ça se gâte et que les chances de qualification du Maroc s’amenuisent, tour après tour :

Huitièmes de finale : 44,8%

Quarts de finale : 23,3%

Demi-finales : 10,3%

Finale : 4,4%

Champion du monde : 1,6%

Cela dit, rien n’empêche les Marocains de nous faire rêver et d’écrire une histoire encore plus belle que celle gravée dans les cœurs et les esprits depuis le Qatar.

À l’époque, qui aurait prédit que Walid Regragui, qui venait à peine de prendre les rênes de la sélection, allait guider les Lions de l’Atlas aussi loin dans la plus grande des compétitions de la planète football ?

Mohamed Ouahbi a certes davantage de doutes que de certitudes, notamment en défense et au poste d’avant-centre, mais c’était également le cas de son prédécesseur dans d’autres secteurs de jeu.

Les Bleus de Kylian Mbappé, favoris incontestés

Alors le rêve est permis. Même s’il faut tout de même avouer que la concurrence est pour le moins féroce. Autant les tenants du titre argentins font beaucoup moins peur et semblent vieillissants, autant leurs adversaires européens se sont enhardis.

Les Bleus de Kylian Mbappé sont sans conteste les grands favoris. Ils possèdent moult arguments sur le plan individuel. Pour s’en persuader, il suffit de jeter un coup d’œil sur la liste des 26. Mais aussi collectivement, au vu de leur vécu commun depuis plusieurs saisons. Sans parler bien évidemment de l’expérience de leur sélectionneur, Didier Deschamps, qui disputera sa 3e phase finale consécutive.

Par son jeu huilé et le génie de Lamine Yamal, l’Espagne a elle aussi des atouts pour l’emporter. Même si aucun joueur du Real Madrid n’a été sélectionné.

L’Angleterre est également citée parmi les prétendants. Rien de bien surprenant lorsque vous avez dans vos rangs le meilleur buteur européen, en la personne de Harry Kane. Mais aussi des jeunes qui sont morts de faim et extrêmement talentueux, à l’instar de Bukayo Saka.

La Norvège d’Erling Haaland et Martin Ødegaard, le Brésil de Vinícius, Raphinha et Matheus Cunha, tout comme le Portugal de Cristiano Ronaldo, Vitinha et João Neves ne sont pas non plus largués dans les pronostics.

Mais ils ont tellement déçu ces dernières années qu’on n’ose pas trop s’avancer sur un éventuel sacre portant leur signature.

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