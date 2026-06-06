img_pub
S'abonner
Rubriques

En Inde, des centaines de personnes réunies pour le premier rassemblement du “parti des cafards”

En Inde, des centaines de personnes réunies pour le premier rassemblement du “parti des cafards”
Par
Le 6 juin 2026 à 8h43

Des centaines d'étudiants se sont rassemblés dans la capitale New Delhi, pour la première manifestation d'un nouveau mouvement dit "Parti du peuple des cafards", afin d'exiger la démission du ministre de l'Education.

Le "Cockroach Janata Party" (CJP) a fait une apparition très remarquée dans le paysage politique indien et sur les réseaux sociaux plus tôt ce mois-ci à la suite de déclarations du président de la Cour suprême, Surya Kant.

Lors d'une audience, le magistrat a qualifié les jeunes qui critiquent le gouvernement de "cafards" ("cockroaches" en anglais) et de "parasites". Il s'est ensuite justifié en affirmant qu'il visait ceux qui utilisent de faux diplômes.

Le slogan du groupe - "un front politique de la jeunesse, par la jeunesse, pour la jeunesse" - est instantanément devenu viral sur les réseaux sociaux.

"La jeunesse du pays n'aura plus peur de personne, elle se battra", a déclaré Abhijeet Dipke, le leader du mouvement, aux partisans rassemblés sur le lieu de la manifestation qui portaient des masques de cafards en papier et des tracts.

Abhijeet Dipke, étudiant de 30 ans à l'université de Boston, a annoncé lundi son retour en Inde et appelé ses partisans à se rassembler le 6 juin dans la capitale pour exiger la démission du ministre de l'Education Dharmendra Pradhan, qui a fait l'objet de critiques en raison d'irrégularités, notamment des fuites de sujets d’examen et des problèmes techniques.

-Colère 'justifiée'-

"Les cafards n’ont jamais peur, ils ne meurent jamais non plus", s'est encore exprimé M. Dipke, vêtu d’un T-shirt blanc, tandis que les autres scandaient à l’unisson.

D’autres ont déclaré que la colère des jeunes était "justifiée".

"Nous voulons que le gouvernement rende des comptes", a déclaré à l'AFP Utkarsh Raj, un candidat aux études de médecine, sur le lieu de la manifestation, fortement gardé par des policiers en tenue antiémeute.

"Comment se fait-il que des sujets d’examen soient divulgués dans ce pays? Comment cela peut-il être juste?"

Le mois dernier, les autorités ont annulé le concours national d’entrée en faculté de médecine après que des enquêteurs ont mis au jour une fuite de sujets d’examen.

Les médias indiens ont rapporté des suicides d'adolescents à la suite du fiasco autour du National Eligibility Entrance Test (NEET), l’un des examens les plus compétitifs du pays.

Cela s’ajoute à une autre controverse liée au système de correction en ligne pour des épreuves passées par près de deux millions de lycéens.

- Problèmes de 'crédibilité' -

"L’Inde mérite une meilleure organisation des examens importants de la part du gouvernement", a déclaré Sarthak, 20 ans, qui n’a donné qu’un seul nom.

"Les jeunes doivent passer ces examens et on ne peut pas se retrouver dans une situation où ces systèmes d’examen n’ont plus aucune crédibilité", a déclaré Sapan Gyan, 52 ans, qui accompagnait ses fils à la manifestation.

L’Inde encadre strictement le contenu publié sur les réseaux sociaux, et certains des comptes du CJP ont été bloqués.

Sur la plateforme Instagram, il affiche désormais plus de 22 millions d'abonnés, soit plus que le BJP avec neuf millions d'abonnés et le principal parti d'opposition, le Parti du Congrès, à 13 millions d'abonnés.

M. Dipke, ancien stratège en communication politique pour le parti d'opposition Aam Aadmi Party (AAP), a lancé ce mouvement en ligne le 16 mai.

Le sigle du CJP est une référence au Bharatiya Janata Party (BJP, parti nationaliste indien) du Premier ministre Narendra Modi, au pouvoir depuis 2014.

Dans une publication sur Instagram plus tôt cette semaine, M. Dipke a déclaré que l'avenir de la jeunesse indienne était "en train d’être gâché".

Malgré une croissance économique rapide, des millions de personnes dans le pays peinent encore à trouver des emplois stables et bien rémunérés, ce qui alimente le mécontentement parmi les jeunes.

Le chômage des jeunes dans le pays, qui concerne généralement les personnes âgées de 15 à 24 ans, était estimé à environ 16%, selon l’Organisation internationale du travail.

Ces dernières années, les pays voisins de l'Inde, notamment le Bangladesh et le Népal, ont été le théâtre de mouvements menés par des jeunes contre la corruption présumée et l’apathie politique, qui ont renversé les gouvernements en place.

Par
Le 6 juin 2026 à 8h43

Médias24 est un journal économique marocain en ligne qui fournit des informations orientées business, marchés, data et analyses économiques. Retrouvez en direct et en temps réel, en photos et en vidéos, toute l’actualité économique, politique, sociale, et culturelle au Maroc avec Médias24

Notre journal s’engage à vous livrer une information précise, originale et sans parti-pris vis à vis des opérateurs.

Toute l'actualité
Le Festival Gnaoua, d’un pari culturel à un modèle de rayonnement pour le Maroc
Au G7, Trump imposera son humeur et son calendrier(afp)
Numérique et résilience climatique : la Banque mondiale approuve deux programmes de 6 MMDH pour le Maroc
Air Transat lance sa première liaison aérienne directe entre Montréal et Agadir
"La haine est la seule menace pour nos rues": à Belfast, des milliers de manifestants après les violences(afp)
Crimes de masse, mémoire sélective : le procès impossible de l’Occident
Mondial 2026 : avant Maroc-Brésil, Ancelotti teste des bracelets tactiques inspirés du football américain
Italie: à Florence, la restauration des fresques de Giotto dévoilée(afp)
Rheinmetall n'exclut pas un retrait de Paris du char franco-allemand du futur(afp)
Nabil Benabdallah annonce son départ de la direction du PPS après les prochaines législatives