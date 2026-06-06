Le Festival de Fès ouvre sa 29e édition entre art, mémoire et spiritualité
Avec "Du ciel à la terre – Anima Ex Materia", la 29e édition du Festival de Fès des Musiques Sacrées du Monde s’ouvre sur une création monumentale célébrant les Maâlemines et la richesse du patrimoine artisanal. Entre spiritualité, mémoire et dialogue des cultures, Bab Al Makina devient le théâtre d’une expérience immersive portée par des artistes venus des quatre coins du monde.
La 29ᵉ édition du Festival de Fès des Musiques Sacrées du Monde s’ouvre avec une création originale intitulée "Du ciel à la terre – Anima Ex Materia", présentée à Bab Al Makina.
Pensé comme une fresque poétique et sensorielle, ce spectacle rend hommage aux Maâlemines de Fès, célébrés cette année à travers le thème de l’édition "Fès et les Mâalemines, Gardiens du Geste et du Patrimoine".
Portée par des artistes venus du Maroc, de l’Inde, de l’Ouzbékistan, du Kazakhstan, de Chine, du Cambodge et de Serbie, cette création explore le lien entre la matière, le geste artisanal et la spiritualité. Inspiré des récits fondateurs de la création, le spectacle met en scène le dialogue des quatre éléments, la terre, l’eau, l’air et le feu, pour rappeler la dimension universelle et sacrée du travail de l’artisan.
À travers une expérience immersive mêlant musique, mouvement et scénographie, Anima Ex Materia fait du geste ancestral un langage partagé entre les cultures.
La représentation prend place dans le cadre majestueux de Bab Al Makina. Construite en 1886 sous le règne du sultan Moulay Hassan Iᵉʳ. Situé entre la médina et la ville nouvelle, le site ouvre sur les espaces du Mechouar, autrefois dédiés aux cérémonies officielles, devenu l’un des lieux emblématiques du festival.
Bab Al Makina accueille chaque année les grandes créations et les concerts phares de la manifestation.
à lire aussi
Article : Le Festival Gnaoua, d’un pari culturel à un modèle de rayonnement pour le Maroc
Trente ans après sa création, le Festival Gnaoua et Musiques du Monde d’Essaouira s’est imposé comme bien plus qu’un événement musical. Invitée de Médias24, sa fondatrice Neila Tazi revient sur les origines de cette aventure née à la fin des années 1990 et devenue, au fil des éditions, un levier de transformation pour la ville d’Essaouira et un outil de rayonnement pour le Maroc.
Article : Numérique et résilience climatique : la Banque mondiale approuve deux programmes de 6 MMDH pour le Maroc
D’un montant total de 650 millions de dollars (plus de 6 milliards de DH), les deux nouveaux programmes sont destinés à accélérer la réalisation des objectifs du Maroc en matière de transformation numérique, tout en renforçant la résilience financière du Royaume face aux risques liés au climat, aux catastrophes et aux cyber-risques.
Article : Air Transat lance sa première liaison aérienne directe entre Montréal et Agadir
Le premier vol direct de la compagnie canadienne "Air Transat" reliant Montréal à Agadir a atterri samedi 13 juin, à l’aéroport Al Massira avec 194 passagers à bord.
Article : Crimes de masse, mémoire sélective : le procès impossible de l’Occident
De la traite transatlantique aux guerres contemporaines, des génocides coloniaux aux famines organisées, cette contribution de Fatiha Charrat, docteur en sociologie, interroge une contradiction majeure : les puissances qui ont façonné le droit international et se présentent comme gardiennes des droits de l’Homme sont aussi au cœur des crimes les plus structurants de l’histoire moderne. Une réflexion sur l’impunité, la mémoire sélective et l’exigence d’une justice réellement universelle.
Article : Mondial 2026 : avant Maroc-Brésil, Ancelotti teste des bracelets tactiques inspirés du football américain
Sur les terrains d’entraînement de la Seleção, Marquinhos et Gabriel Magalhães ont été vus avec une petite fiche codée au poignet, destinée à mémoriser les placements sur corners et coups francs. Un outil simple, emprunté à la culture NFL, qui en dit long sur la préparation brésilienne : face aux Lions de l’Atlas, le talent ne suffira pas, les détails aussi compteront.
Article : Nabil Benabdallah annonce son départ de la direction du PPS après les prochaines législatives
Invité de l’émission "Li Lhadith Baqya", Nabil Benabdallah a révélé qu’il quittera la présidence du PPS après les prochaines élections législatives, affirmant que le parti "regorge de compétences aptes à prendre le relais".