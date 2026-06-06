Le Festival de Fès ouvre sa 29e édition entre art, mémoire et spiritualité

Avec "Du ciel à la terre – Anima Ex Materia", la 29e édition du Festival de Fès des Musiques Sacrées du Monde s’ouvre sur une création monumentale célébrant les Maâlemines et la richesse du patrimoine artisanal. Entre spiritualité, mémoire et dialogue des cultures, Bab Al Makina devient le théâtre d’une expérience immersive portée par des artistes venus des quatre coins du monde.

La 29ᵉ édition du Festival de Fès des Musiques Sacrées du Monde s’ouvre avec une création originale intitulée "Du ciel à la terre – Anima Ex Materia", présentée à Bab Al Makina.

Pensé comme une fresque poétique et sensorielle, ce spectacle rend hommage aux Maâlemines de Fès, célébrés cette année à travers le thème de l’édition "Fès et les Mâalemines, Gardiens du Geste et du Patrimoine".

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Portée par des artistes venus du Maroc, de l’Inde, de l’Ouzbékistan, du Kazakhstan, de Chine, du Cambodge et de Serbie, cette création explore le lien entre la matière, le geste artisanal et la spiritualité. Inspiré des récits fondateurs de la création, le spectacle met en scène le dialogue des quatre éléments, la terre, l’eau, l’air et le feu, pour rappeler la dimension universelle et sacrée du travail de l’artisan.

À travers une expérience immersive mêlant musique, mouvement et scénographie, Anima Ex Materia fait du geste ancestral un langage partagé entre les cultures.

La représentation prend place dans le cadre majestueux de Bab Al Makina. Construite en 1886 sous le règne du sultan Moulay Hassan Iᵉʳ. Situé entre la médina et la ville nouvelle, le site ouvre sur les espaces du Mechouar, autrefois dédiés aux cérémonies officielles, devenu l’un des lieux emblématiques du festival.

Bab Al Makina accueille chaque année les grandes créations et les concerts phares de la manifestation.

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