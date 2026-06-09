Lekjaa à Médias24 : “Je ne suis pas adhérent au PAM. Je ne suis dans aucun parti”

Fouzi Lekjaa serait "convoité par la direction du Parti authenticité et modernité (PAM) qui essaie de le convaincre de rejoindre leurs rangs". L'info fait le tour des médias entre ceux qui annoncent des discussions et ceux qui affirment qu'il a accepté. Voici ce que répond le premier intéressé.

"Il n'y a rien pour le moment. Je ne suis pas candidat aux législatives parmi les listes PAM. Je ne suis pas adhérent au PAM. Je ne suis membre d'aucun parti", explique Fouzi Lekjaa, joint par Médias24, ce mardi 9 juin.

"Si demain je décide d'exercer mon droit constitutionnel de rejoindre tel ou tel parti, d'être candidat aux législatives, de rejoindre un parti, je l'annoncerai moi-même".

L'information selon laquelle Fouzi Lekjaa envisage de rejoindre les rangs du PAM est au cœur de toutes les discussions depuis plusieurs semaines.

(Publicité)

(Publicité)

Elle s'est intensifiée ces derniers jours après les prises de parole de Samir Goudar et de Fatima Ezzahra El Mansouri.

Le premier a déclaré que le parti tentait de convaincre Fouzi Lekjaa, et que "ce serait un honneur pour eux d'avoir une compétence telle que le ministre chargé du budget avec eux". Il a laissé entendre que le dossier était géré par El Mansouri.

Cette dernière a apporté des précisions dans le cadre d'une interview dans Touil Talks. L'interview en question n'a pas encore été diffusée, mais un extrait sur ce sujet a été publié.

El Mansouri y explique qu'elle essaie depuis un an de convaincre Fouzi Lekjaa de les rejoindre. Elle ajoute qu'il n'a pas encore donné sa réponse.

Jointe par la rédaction de Médias24, ce mardi 9 juin, El Mansouri réitère ses déclarations. Elle nous assure que le PAM veut avoir Fouzi Lekjaa parmi ses membres, mais qu'ils attendent encore la réponse de ce dernier.

L'appartenance politique de l'homme fort du foot et des finances a toujours nourri la curiosité, jusqu’à alimenter les rumeurs les plus insistantes. Mais ceux qui suivent de près la scène politique savent que Lekjaa ne s’est jamais réclamé d’aucun courant partisan.

Pourtant, la question revient régulièrement dans le débat public. On lui a prêté, tour à tour, une proximité avec le RNI, puis une sympathie allant jusqu'à l'adhésion au PAM. L'une comme l'autre n'ont jamais été confirmées. En 2024 encore, la rumeur d’une intégration au PAM avait resurgi, avant d’être suivie d’un démenti.

En résumé, Fouzi Lekjaa est une compétence convoitée. Le PAM affirme lui avoir adressé une demande. D’autres partis le courtisent probablement. Mais à ce jour, il n’a franchi le pas avec aucune formation politique.

Il n’a donc pas de couleur partisane déclarée. Et si cela devait changer, il a promis de l’annoncer lui-même. Le reste relève, pour l’heure, de la rumeur et de la spéculation.

Si vous voulez que l'information se rapproche de vous Suivez la chaîne Médias24 sur WhatsApp

© Médias24. Toute reproduction interdite, sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation écrite de la Société des Nouveaux Médias. Ce contenu est protégé par la loi et notamment loi 88-13 relative à la presse et l’édition ainsi que les lois 66.19 et 2-00 relatives aux droits d’auteur et droits voisins.