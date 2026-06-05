Cinémas : Marjane vise le rachat de Wafa Assurance Movie Theater Company

Marjane Holding poursuit sa diversification dans les loisirs. Le groupe prévoit l’acquisition de 100% de la société Wafa Assurance Movie Theater Company, spécialisée dans l’exploitation de salles de cinéma.

Wafa Assurance Movie Theater Company est dans le viseur de Marjane Holding. Le Conseil de la concurrence a été notifié du projet.

L’opération prévoit l’acquisition par Marjane Holding de 100% du capital social et des droits de vote de Wafa Assurance Movie Theater Company, lui permettant ainsi d’exercer un contrôle exclusif sur cette société.

Wafa Assurance Movie Theater Company est, comme son nom l'indique, une filiale de Wafa Assurance créée fin 2024. Elle a pour activité l'exploitation de salles de cinéma, incluant la projection de films et d'œuvres audiovisuelles, la vente de tickets et d'abonnements, ainsi que la mise en place de services connexes tels que la vente de produits alimentaires, la location d'espaces publicitaires, et l'organisation d'événements culturels liés au cinéma.

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L'opérateur historique de la grande distribution, qui est également actif dans la gestion immobilière commerciale et le développement de centres commerciaux au Maroc, semble chercher à renforcer ses positions sur l'exploitation cinématographique.

Début 2025, Marjane a noué un rapprochement avec Pathé. À l'époque, le PDG expliquait que le groupe avait "une stratégie de développement de services à forte valeur ajoutée, pour apporter une expérience client unique et novatrice au sein de l’offre d’immobilier commercial développée par Marjane Group".

Le partenariat avec Pathé permettait de poser "les bases d’un réseau cinématographique pensé pour répondre aux nouvelles attentes des publics et devenir un levier de croissance à l’intersection du commerce, du loisir et de la culture".

Cette nouvelle opération semble s'inscrire dans la même logique.

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