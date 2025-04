Cinéma et loisirs : Marjane et Pathé s’allient pour développer un réseau de multiplexes

Marjane Group et Pathé ont conclu un partenariat stratégique, en vue du développement de plusieurs complexes cinématographiques à travers le Royaume. Cette collaboration ambitionne d’offrir une expérience cinématographique de qualité au plus grand nombre.

Marjane Group et Pathé ont conclu un partenariat stratégique, en vue du développement de plusieurs complexes cinématographiques à travers le Royaume. Cette collaboration ambitionne d’offrir une expérience cinématographique de qualité au plus grand nombre.

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

Ce rapprochement entre Marjane Group et Pathé repose sur une complémentarité d’expertises : d’un côté, l’expérience de Marjane dans la création d’espaces de vie intégrés, de l’autre, le savoir-faire de Pathé dans l’exploitation cinématographique, indique un communiqué conjoint.

Un programme de développement ambitieux est ainsi lancé, visant l’ouverture progressive de multiplexes à travers le pays. L’objectif : rendre le cinéma accessible à un large public, en s’appuyant sur une offre culturelle diversifiée, des équipements immersifs et des services digitaux pensés pour répondre aux nouveaux usages.

"Ce partenariat s’inscrit dans notre stratégie de développement de services à forte valeur ajoutée, pour apporter une expérience client unique et novatrice au sein de l’offre d’immobilier commercial développée par Marjane Group. Nous posons les bases d’un réseau cinématographique pensé pour répondre aux nouvelles attentes des publics et devenir un levier de croissance à l’intersection du commerce, du loisir et de la culture. Ce partenariat permettra également de contribuer aux ambitions nationales de structuration des industries culturelles et créatives (ICC)", déclare Ayoub Azami, président directeur général de Marjane Group, cité dans le communiqué.

"Le Maroc est un grand pays de cinéma, où de nombreux films produits par Pathé ont été tournés. Ce partenariat vise à développer un réseau de salles modernes dans les principales villes du Royaume. Ensemble, nous construirons ce qui se fait de mieux", affirme Jérôme Seydoux, président de Pathé, ajoutant que le Maroc s’impose comme un partenaire évident au regard de son ancrage culturel et de son potentiel de développement.

Pathé a fait son entrée sur le marché national avec l’ouverture de son premier multiplexe à Casablanca, au sein du Californie Mall, en décembre 2023. Le site comprend 8 salles de projection totalisant 1.200 places, dont une salle IMAX Laser et une salle 4DX, et un espace dédié à la scène artistique.

Cette opération marque une étape structurante dans la stratégie de développement des actifs immobiliers commerciaux de Marjane Group à travers une offre loisirs de qualité. En effet, le groupe Marjane a pour ambition de nouer des partenariats stratégiques afin de faire de ses centres commerciaux des lieux de vie associant commerces, loisirs et culture, ajoute le communiqué.

Si vous voulez que l'information se rapproche de vous Suivez la chaîne Médias24 sur WhatsApp

© Médias24. Toute reproduction interdite, sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation écrite de la Société des Nouveaux Médias. Ce contenu est protégé par la loi et notamment loi 88-13 relative à la presse et l’édition ainsi que les lois 66.19 et 2-00 relatives aux droits d’auteur et droits voisins.