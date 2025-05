La BERD injecte 25 millions de dollars dans le capital de Dislog Group

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) a officialisé son soutien au groupe Dislog S.A. à travers un investissement en fonds propres de 25 millions de dollars, soit plus de 230 millions de DH.

Ce financement s’inscrit dans le cadre d’une augmentation de capital plus large, menée aux côtés d’un consortium de co-investisseurs composé de SPE Capital, la SFI (Société financière internationale), Sanam Holding, Sanlam et H&S Invest Holding, la holding familiale fondatrice du groupe.

Les fonds issus de cette opération, incluant la contribution de la BERD, serviront à refinancer les récentes acquisitions du groupe Dislog et à renforcer sa structure financière, peut-on lire dans un communiqué.

"Nous sommes très heureux de cette opération. La BERD est une institution de développement de premier plan, qui nous aidera à renforcer notre gouvernance environnementale et sociale, ainsi que notre base capitalistique. Notre stratégie de croissance par acquisitions se poursuivra, avec un accent particulier sur la santé et les solutions de santé. Nous sommes fiers d’institutionnaliser notre capital autour d’investisseurs de renom tels que la BERD, SPE Capital, la SFI, Sanlam et le family office Sanam", a déclaré le président-directeur général de Dislog Group, Moncef Belkhayat.

L’opération a reçu l’approbation de l’ensemble des autorités compétentes, notamment du Conseil de la concurrence, note le communiqué. Les conseils juridiques de la transaction étaient DLA Piper, représenté par Benoît de Monval et Thomas Helman, ainsi que Roland Berger, représenté par Amine Tazi.

