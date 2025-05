Bourse de Casablanca. Le MASI termine en baisse

La Bourse de Casablanca a légèrement reculé ce jeudi 8 mai. Le MASI cède 0,09%, dans un marché marqué par une forte concentration des échanges sur quelques grandes capitalisations.

La Bourse de Casablanca a terminé la séance du jeudi 8 mai 2025 sur une note légèrement négative. L’indice MASI a reculé de 0,09%, à 17.595,84 points, tandis que le MASI 20 a cédé 0,04%. L’indice MASI ESG a progressé de 0,13%, et le MASI Mid and Small Cap a perdu 0,67%. La consolidation se poursuit, dans un marché qui reste néanmoins bien orienté depuis le début de l’année (+19,11%).

Le marché central a enregistré un volume de 306,7 MDH, un niveau relativement soutenu, mais concentré sur un nombre limité de valeurs. Attijariwafa bank a généré le plus fort volume de la journée avec 50,1 MDH, clôturant en hausse de 0,74% à 670 DH. LabelVie suit avec 55,3 MDH échangés, sans variation, à 4.600 DH. TAQA Morocco s’est appréciée de 1,18% à 2.488 DH, sur un volume de 25,5 MDH.

Sonasid a également bien performé, avec un gain de 1,93% à 2.161 DH, sur 13,7 MDH échangés. À l’inverse, Akdital (-1,33% à 1.480 DH) et Alliances (-0,94% à 506 DH) ont connu des séances actives, mais dans le rouge.

Trois plus fortes hausses

– Promopharm : +5,57%, à 1.024 DH (volume : 0,04 MDH)

– Med Paper : +5,01%, à 22,86 DH (volume : 0,04 MDH)

– CDM : +3%, à 1.100 DH (volume : 5,6 MDH)

Trois plus fortes baisses

– Sanlam Maroc : -7,76%, à 2.020 DH (volume : 0,04 MDH)

– Résidences Dar Saada : -5,93%, à 96,89 DH (volume : 23,1 MDH)

– Microdata : -5,11%, à 835 DH (volume : 0,23 MDH)

Sur les 77 actions cotées, 61 ont été échangées, avec une majorité de baisses (39), contre 14 hausses et 8 titres inchangés. Le marché reste animé, mais dominé par une prudence visible sur les valeurs moyennes, souvent plus volatiles.

Malgré une capitalisation globale proche des 920 MMDH, la séance du jour illustre une pause technique, voire un repli sélectif. Les investisseurs se positionnent prudemment, concentrant leurs flux sur les grandes capitalisations jugées plus résilientes. Les prochaines publications de résultats ou événements corporate pourraient raviver les flux dans les prochaines séances.

Source : medias24.com

Si vous voulez que l'information se rapproche de vous Suivez la chaîne Médias24 sur WhatsApp

© Médias24. Toute reproduction interdite, sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation écrite de la Société des Nouveaux Médias. Ce contenu est protégé par la loi et notamment loi 88-13 relative à la presse et l’édition ainsi que les lois 66.19 et 2-00 relatives aux droits d’auteur et droits voisins.