Gaz naturel. Predator mise sur d’autres solutions pour la production de gaz comprimé à Guercif

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

La compagnie Predator Oil & Gas a communiqué, ce 6 mai 2025, l'état de développement de ses opérations, notamment celles situées au Maroc qui visent l’exploration du gaz naturel dans la licence de Guercif.

D’une superficie de 4.301 km², la licence de Guercif est située au nord-ouest du champ de Tendrara, qui devrait entamer sa production initiale avant la fin de l’année, avec un volume estimé à 100 millions de mètres cubes (Mm3) de gaz par an. Elle se trouve également à l’est des gisements du Gharb, où une production modeste de gaz naturel est livrée aux industriels de Kénitra via des gazoducs.

Dans la licence de Guercif, les travaux de développement précédents ont mis en évidence des ressources gazières sous forme de gaz biogénique (similaire au gaz du Gharb), valorisables commercialement par transport routier sous forme de gaz naturel comprimé (GNC). Predator estime ces ressources à au moins 1,7 milliard de mètres cubes (MMm3), tandis qu'une expertise du cabinet externe Scorpion Geosciences évalue les ressources prospectives à 597 Mm3, soit environ l'équivalent de la consommation annuelle de la centrale à gaz de Tahaddart.

En raison de la nature des réservoirs, l’extraction de gaz naturel biogénique Mou-3 n’est pas possible par les méthodes conventionnelles. Les opérations de test précédentes ont consisté à ajuster les pressions dans le puits, en abaissant la pression d'équilibre et en augmentant la pression de soutirage, pour un écoulement de gaz naturel, tout en s’assurant que cela ne va pas provoquer l’explosion du puits.

Une étude indépendante des solutions de test de perforation d’un horizon "Sand A" (surpressurisé) est achevée. Selon Predator, le niveau "Ma" du puits MOU-3 reste envisagé pour une campagne de tests visant à évaluer son potentiel de production gazière en conditions sécurisées. Un packer amovible isolera le réservoir "Ma" du "Sand A" sous-jacent avant le début des opérations.

Un nouveau programme devrait être lancé au deuxième trimestre 2025, après sélection de deux options stratégiques de perforation. Le choix définitif sera déterminé par la disponibilité immédiate des équipements requis.

D'ici la fin de 2025, Predator prévoit une décision finale d'investissement. En cas de décision positive, une licence d'exploitation sera demandée pour démarrer la production du gaz naturel comprimé au début de l'année 2026.

Concernant les autres pistes de développement, les résultats du forage MOU-5 qui n'a pas permis de produire de gaz naturel malgré le potentiel non négligeable annoncé par l'entreprise (4,8 MMm3 estimés par Scorpion Geosciences), seront intégrés dans les études de modélisation par satellite ainsi que dans les analyses gravimétriques et magnétiques, qui ciblent principalement le potentiel en hélium. Comme annoncé précédemment, Predator est en pourparlers avec d’éventuels partenaires pour exploiter les ressources en hélium identifiées dans les puits MOU-5 et MOU-3.

Pour le projet de développement du gaz naturel liquéfié, Predator devrait chercher un nouveau partenaire major qui pourrait développer davantage les résultats obtenus par le forage Mou-5, qui n'a pas livré concrètement de gaz naturel, mais a montré des niveaux qui peuvent être retravaillés pour cibler de nouveaux horizons plus prometteurs et qui pourront déchiffrer le plein potentiel gazifère de cette zone.

Si vous voulez que l'information se rapproche de vous Suivez la chaîne Médias24 sur WhatsApp

© Médias24. Toute reproduction interdite, sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation écrite de la Société des Nouveaux Médias. Ce contenu est protégé par la loi et notamment loi 88-13 relative à la presse et l’édition ainsi que les lois 66.19 et 2-00 relatives aux droits d’auteur et droits voisins.