Compagnie de Tifnout Tiranimine. Une augmentation de capital de 600 MDH soumise au vote

Une assemblée générale extraordinaire se tiendra le 30 mai 2025 pour statuer sur une augmentation de capital de 600 MDH de la Compagnie de Tifnout Tiranimine. Détenue à 99,77% par Managem, cette filiale spécialisée dans le cobalt verra son capital porté à plus de 902 MDH pour accompagner de nouveaux projets miniers.

La Compagnie de Tifnout Tiranimine (CTT), filiale de Managem spécialisée dans l’extraction du cobalt et détenue à 99,77% par le groupe, fera l’objet d’un renforcement de capital de 600 MDH. L’opération sera soumise au vote lors de l’assemblée générale extraordinaire convoquée le 30 mai 2025.

Cette opération se fera par la création de 6 millions d’actions nouvelles, d’une valeur nominale de 100 DH chacune. L’augmentation portera le capital social de CTT de 302,7 MDH à 902,7 MDH et s’accompagnera de la suppression du droit préférentiel de souscription.

Elle vise à consolider la position stratégique de Managem au sein de sa filiale et à lui fournir les ressources nécessaires pour accompagner de nouveaux projets ou opérations minières.

Une filiale pivot dans la stratégie cobalt du groupe

CTT occupe une place centrale dans l’activité cobalt de Managem. Elle exploite la mine de Bou-Azzer, située à une centaine de kilomètres au sud de Ouarzazate, considérée comme l’une des rares sources mondiales de cobalt primaire. À la différence de nombreuses exploitations où le cobalt n’est qu’un sous-produit, Bou-Azzer en a fait sa production principale.

Le concentré extrait est ensuite transporté vers les installations hydrométallurgiques de Guemassa, également opérées par CTT, pour y être raffiné. L’usine y produit notamment des cathodes de cobalt de haute pureté, utilisées dans les batteries lithium-ion.

À travers CTT, Managem dispose ainsi d’un maillon stratégique dans la chaîne de valeur du cobalt, un métal devenu critique pour la transition énergétique mondiale, en particulier pour l’industrie automobile électrique.

Si vous voulez que l'information se rapproche de vous Suivez la chaîne Médias24 sur WhatsApp

© Médias24. Toute reproduction interdite, sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation écrite de la Société des Nouveaux Médias. Ce contenu est protégé par la loi et notamment loi 88-13 relative à la presse et l’édition ainsi que les lois 66.19 et 2-00 relatives aux droits d’auteur et droits voisins.