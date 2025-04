Bourse de Casablanca : légère hausse du MASI, les volumes dépassent 500 MDH

La Bourse de Casablanca a clôturé la séance du 30 avril sur une note légèrement positive. Le MASI gagne 0,11%, porté par quelques belles progressions individuelles, dans un volume global dépassant 500 MDH.

Après plusieurs séances hésitantes, la Bourse de Casablanca termine le mois d’avril sur une note stable mais légèrement positive. Le MASI progresse de 0,11% à 17.390,38 points, tandis que le MASI 20 gagne 0,22%. Le volume global des échanges atteint 502,7 MDH, un niveau relativement élevé au regard des dernières séances.

Sur le marché central, 60 valeurs ont été traitées, dont 24 en hausse, 29 en baisse et 7 inchangées. Les plus fortes baisses sont signées Résidences Dar Saada (-8,11% à 102 DH), Réalisations mécaniques (-2,96% à 475,50 DH) et CTM (-2,78% à 909 DH). À l’inverse, M2M Group s’adjuge +4,34% à 547,80 DH, suivi d’IB Maroc.com (+3,35% à 39,7 DH ) et Taqa Morocco (+2,09% à 2.399 DH) .

Les bancaires ont globalement évolué en ordre dispersé. Attijariwafa bank gagne 0,15%, Bank of Africa +1,36%, alors que CIH recule de 1,93% et BMCI de 0,33%.

Parmi les grosses capitalisations, Maroc Telecom avance de 1,02% à 114,45 DH dans un volume de 17,1 MDH. Akdital progresse de 0,49% à 1.449 DH sur 47,5 MDH échangés. Sodep-Marsa Maroc, également bien orientée, termine à 743 DH (+0,19%) avec un volume soutenu de près de 38 MDH.

En cumul annuel, les performances restent solides. Le MASI gagne 17,72% depuis janvier, porté par la détente des taux et les résultats robustes des entreprises cotées. Mais la correction d’avril (-2,06% sur le mois) rappelle que le marché reste sensible aux incertitudes, notamment externes.

