Télécoms : perturbations chez certains opérateurs marocains après la panne électrique massive en Europe

Des perturbations de la connexion internet ont été constatées ce lundi chez certains opérateurs télécoms, tant au niveau de la fibre optique que de la connexion 4G.

Orange Maroc a communiqué officiellement. Selon l'opérateur, ces problèmes sont liés à la panne massive d’électricité qui a touché la péninsule ibérique. "Perturbation du trafic Internet suite à la panne massive d’électricité en Espagne et au Portugal qui affecte les liens internationaux", a indiqué Orange Maroc dans une publication sur ses réseaux sociaux.

Selon une source professionnelle, ces perturbations sont dues aux interconnexions à l'Europe via des câbles sous-marins. "Il n'y a pas de coupure totale de connexion, mais une congestion du trafic et une forte baisse du débit", explique à Médias24 une source professionnelle.

Lundi en fin de matinée, une coupure de courant d'une ampleur exceptionnelle a frappé l’ensemble de la péninsule ibérique, paralysant notamment le trafic ferroviaire en Espagne et affectant brièvement le sud de la France.

Selon les gestionnaires des réseaux électriques espagnol (Red Eléctrica) et portugais (REN), tel que rapporté par l'AFP, l'incident serait lié à un problème sur le réseau de transport d’électricité, dont la cause est encore en cours d'analyse.

Cette panne a également eu des répercussions sur les infrastructures numériques, perturbant les liaisons internationales utilisées par les opérateurs internet.

