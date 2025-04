Panne massive d’électricité en Espagne, en France et au Portugal : des millions de personnes affectées

Les coupures ont affecté les communications, les aéroports, les centrales nucléaires, les réseaux de trains à grande vitesse en Espagne et au Portugal. Les feux de circulation et les centres commerciaux ont également été perturbés.

Des dysfonctionnements au sein du réseau électrique européen seraient en cause de cette panne d'électricité, rapporte Euronews.

Au Portugal, des sources officielles ont confirmé aux médias nationaux que la coupure s'étendait à l'ensemble du pays. En Espagne, des perturbations similaires ont été signalées.

Des citoyens d'Andorre ainsi que des habitants de certaines régions frontalières du sud de la France ont également rapporté des coupures.

À ce stade, l'origine exacte de la panne demeure incertaine. Les médias espagnols évoquent toutefois des défaillances du réseau électrique européen, ayant entraîné des répercussions majeures sur les infrastructures nationales de la péninsule ibérique.

Red Electrica, l'entreprise gestionnaire du réseau de transport d'électricité à haute tension en Espagne, a annoncé dans un post sur la plateforme X (ex-twitter) à 15h30 (heure locale) que "la tension a été rétablie dans plusieurs sous-stations situées dans le nord, le sud et l'ouest de la péninsule".

"Nous continuons à mobiliser toutes les ressources disponibles pour rétablir l'approvisionnement en électricité sur l'ensemble du territoire le plus rapidement possible".

Eduardo Prieto, directeur des services opérationnels de Red Eléctrica, avait déclaré à 14h47 que la panne était "exceptionnelle et totalement extraordinaire" et qu'il faudrait entre six et dix heures pour rétablir la situation, ce qui signifie que le problème ne sera pas résolu avant la nuit.

La Direction générale de la circulation espagnole (DGT) a quant à elle informé le public qu'il y avait d'importantes perturbations dans l'accès à Madrid par autoroute. "Seuls les véhicules de transport en commun sont autorisés à circuler normalement", a-t-elle souligné.

La DGT a enfin appelé les automobilistes à "éviter de circuler autant que possible".

De son coté, ADIF, l'administrateur des infrastructures ferroviaires en Espagne, a demandé aux usagers de ne pas se rendre en gare, même s’ils ont des billets réservés : "Il est demandé aux passagers ayant un voyage prévu de ne pas se déplacer vers les gares. Nous continuerons à vous informer," a publié ADIF sur son compte X (anciennement Twitter) à 15h30.

Red Eléctrica coordonne les efforts pour rétablir progressivement l’approvisionnement électrique en Espagne et au Portugal

Red Eléctrica a indiqué dans un communiqué publié à 16h44 sur son site web que "ses équipes, en coordination avec les autorités, les organismes compétents et les entreprises du secteur, travaillent activement pour rétablir l’approvisionnement dans les plus brefs délais".

"Nous avons activé les procédures prévues pour la remise en service ; à ce stade, l’objectif est d’apporter de la tension aux groupes de production afin qu'ils puissent redémarrer et propager progressivement la tension au reste du réseau", précise l’opérateur du réseau électrique espagnol.

L’entreprise conclut que "tous ces travaux permettront de récupérer progressivement l’approvisionnement électrique sur l’ensemble du territoire péninsulaire", tout en soulignant que les efforts se poursuivent de manière coordonnée avec l'ensemble des acteurs du secteur pour stabiliser complètement la situation.

"Nous ne pouvons pas spéculer pour l'instant sur les causes" de la panne, a affirmé Eduardo Prieto.

Le président du Conseil européen Antonio Costa a souligné sur X qu'il n'y avait "pas d'indication d'une cyberattaque à ce stade".

La circulation des trains sur le réseau espagnol, interrompue en raison de la panne électrique géante qui touche l'ensemble de la péninsule ibérique, ne pourra pas être totalement rétablie lundi, a annoncé en fin d'après-midi le ministre espagnol des Transports.

"Nous travaillons pour pouvoir reprendre ces services une fois l'alimentation électrique rétablie" mais "il n'est pas prévu que la circulation des trains de moyenne et longue distance soit rétablie aujourd'hui", a assuré Oscar Puente sur le réseau social X.

De son côté, le ministère de la Santé a indiqué dans l'après-midi sur X n'avoir été informé "d'aucun incident lié à la coupure de courant dans les hôpitaux" grâce à la mise en service de groupes électrogènes, et assuré avoir "suffisamment de réserves de carburant".

Les centrales nucléaires espagnoles ont été mises à l'arrêt, une procédure de sécurité normale en cas de coupure d'électricité.

Le trafic aérien est perturbé en Espagne et au Portugal, notamment les aéroports de Madrid, Barcelone et Lisbonne, selon l'organisme de surveillance du ciel européen Eurocontrol.

Au Portugal, le gestionnaire du réseau électrique national (REN) a affirmé qu'il lui était "impossible de prévoir quand la situation reviendra à la normale".

"Tous les plans de rétablissement par étapes de l'approvisionnement d'énergie ont été activés, en coordination avec les producteurs et opérateurs européens d'énergie", a précisé REN dans un communiqué envoyé à l'AFP.

"Il s'agirait apparemment d'un problème dans le réseau de transport [d'énergie électrique, ndlr] dont la cause est encore à identifier, apparemment en Espagne", a déclaré le ministre porte-parole du gouvernement, Antonio Leitao Amaro, à l'agence de presse Lusa.

D'après plusieurs témoignages recueillis par l'AFP, la coupure de courant touche plusieurs quartiers de la capitale Lisbonne, où le système de signalisation routière est en panne. Selon les médias locaux, au moins quatre rames du métro de la capitale portugaise ont dû être évacuées.

Pour sa part, la Commission européenne a indiqué lundi être "en contact" avec les autorités espagnoles et portugaises afin de déterminer "les causes" de la panne d'électricité.

L'exécutif européen continuera à "surveiller la situation" et veillera "à ce que l'échange d'informations entre toutes les parties concernées se fasse sans encombre", a assuré une porte-parole.

En France, la panne d'électricité a touché le Pays basque (sud-ouest), frontalier de l'Espagne, et a été de courte durée, le gestionnaire français du réseau RTE annonçant avoir rétabli l'approvisionnement d'énergie.

RTE a indiqué que ses équipes ont été mobilisées pour porter assistance au gestionnaire du réseau espagnol, et ont déjà réalimenté pour 700 MW de consommation via la France, a indiqué RTE.

Le gestionnaire français a précisé qu'il était "en capacité d'augmenter son aide à l'Espagne à 950 MW dès que le réseau ibérique sera en capacité technique de l'accueillir", a-t-il ajouté dans un communiqué.

