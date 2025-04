OCP lève 1,75 milliard de dollars sur les marchés internationaux avec une demande record

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

OCP a clôturé avec succès une émission obligataire sur les marchés internationaux portant sur un montant de 1,75 milliard de dollars, structurée en deux tranches : 750 millions de dollars à 5 ans et 1 milliard de dollars sur une maturité de 10,8 ans (10 ans long).

L'opération est une réussite, puisqu'elle a été marquée par un carnet d’ordres ayant dépassé les 7,1 milliards de dollars. Ce qui correspond à une sursouscription de plus de 4 fois. Il s’agit du plus important niveau jamais atteint par OCP pour une opération obligataire.

Le taux de conversion a atteint 87% entre les investisseurs rencontrés lors du roadshow et ceux ayant effectivement participé à la transaction. Ce niveau de conversion élevé reflète la confiance du marché en OCP et la pertinence de sa stratégie exposée. Elle témoigne également de la confiance des investisseurs dans la solidité du crédit d’OCP, malgré un contexte de marché particulièrement sélectif.

En effet, la sortie du groupe sur les marchés internationaux intervient dans un contexte de forte instabilité, dans la mesure où le mois d'avril a été marqué par une remontée de la volatilité et des tensions géopolitiques, notamment le durcissement des politiques commerciales américaines et ses conséquences en matière d'incertitude sur l’évolution des politiques monétaires.

Cette opération est la première émission Eurobond réalisée par un corporate Investment Grade émergent depuis début avril, dans un marché resté en grande partie fermé après les annonces tarifaires de l’administration Trump.

Malgré ce contexte, la levée a été réalisée dans des conditions de financement compétitives. En ce sens que l’opération a été conclue avec une prime de nouvelle émission de seulement 5 points de base sur les deux tranches, alors que les conditions observées récemment sur le marché sont généralement entre 20 et 30 points de base.

Par ailleurs, les conditions obtenues sont plus avantageuses que celles de la précédente émission réalisée par OCP en 2024. Les coupons sont plus faibles malgré le contexte de marché.

La tranche de 5 ans a été émise avec un coupon de 6,10 %, tandis que la tranche longue de 10 ans porte un coupon de 6,70 %.

Le Groupe a su donc identifier et saisir la bonne fenêtre de marché pour mener à bien sa levée de fonds, aidée dans ce sens par la réaffirmation, le 16 avril, de la notation Investment Grade de OCP par Moody’s (Baa3, perspective stable).

