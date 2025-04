OCP prépare une émission obligataire en dollars sur les marchés internationaux

Selon les sources de Médias24, le groupe OCP a mandaté Citi et J.P. Morgan pour organiser une émission obligataire en dollars américains, composée de deux tranches, l'une de 5 ans et l'autre de 10 ans.

Selon les sources de Médias24, le groupe OCP, géant marocain des engrais phosphatés, a mandaté Citi et J.P. Morgan comme coordinateurs globaux pour organiser une émission obligataire en dollars américains, composée de deux tranches : une de 5 ans et une autre de 10 ans. Cette opération, classée sous les règles 144A/Reg S, s'adresse aux investisseurs institutionnels internationaux.

Noté Baa3 par Moody’s et BB+ par S&P et Fitch, OCP entame à partir du 22 avril 2025 une série de réunions virtuelles avec les investisseurs pour sonder le marché. BNP Paribas, Deutsche Bank, Mizuho et SMBC agissent comme teneurs de livre passifs.

Ce retour aux marchés internationaux intervient dans un contexte où OCP poursuit ses efforts de financement pour soutenir son ambitieux programme d’investissement vert, estimé à plus de 130 milliards de DH à l’horizon 2027. L’opération reste toutefois soumise aux conditions de marché.

Selon nos sources, le montant n'est pas précisé dans l'information publiée sur le terminal de Bloomberg.

