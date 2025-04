Bourse de Casablanca. Le MASI termine dans le vert

La Bourse de Casablanca a terminé en légère hausse ce mercredi 23 avril 2025. L’indice MASI a progressé de 0,11% à 17.223,88 points, porté par quelques locomotives, malgré une majorité de valeurs en baisse.

Le MASI 20 a gagné 0,17%, tandis que le MASI ESG a pris 0,10%. À l’inverse, l’indice des petites et moyennes capitalisations (MASI Mid and Small Cap) a cédé 0,65%, dans un contexte de marché toujours sélectif.

Le volume global échangé sur le marché central a atteint 381,03 MDH, complété par 11,33 MDH via les transferts. La capitalisation boursière ressort à 898.907,52 MDH. Sur les 77 valeurs cotées, 63 ont été échangées : 34 en baisse, 25 en hausse et 4 stables.

Les échanges ont été dominés par LabelVie (111,38 MDH), qui termine en baisse de 1,19% à 4.140 DH. Cosumar a gagné 4,86% à 236,15 DH, sur un volume de 29,33 MDH. Itissalat Al-Maghrib a progressé de 0,43% à 116,50 DH, avec 31,14 MDH échangés. Sonasid, en hausse de 0,93% à 2.170 DH, a enregistré un volume de 24,21 MDH.

Du côté des meilleures performances, Unimer s’est distinguée avec une envolée de 5,97% à 169,55 DH. Maghreb Oxygène a pris 5,63% à 457,90 DH, et S.M Monétique s’est adjugée 5,54% à 565,80 DH. Cosumar et Wafa Assurance (+3,01% à 4.894 DH) complètent les progressions marquantes.

En baisse, Salafin a chuté de 7,63% à 628,10 DH. Sanlam Maroc a perdu 6,54% à 2.000 DH, Agma a cédé 5,63% à 6.604 DH, SMI a reculé de 3,92% à 2.330 DH, et Minière Touissit de 2,93% à 1.825 DH.

Sur un mois, les quatre indices principaux sont en repli : MASI -3,00%, MASI 20 -3,14%, MASI ESG -2,75%, MASI Mid and Small Cap -3,11%. En rythme annuel, la tendance reste favorable : +16,59% pour le MASI, +17,41% pour le MASI 20, +14,41% pour le MASI ESG et +11,69% pour les mid & small caps.

