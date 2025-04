Abderrahmane Ifrassen nommé DG de la CGI et DGA de CDG Développement

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

Abderrahmane Ifrassen assurera le pilotage de la Compagnie générale immobilière (CGI), de la Société d’aménagement Zenata (SAZ), de l’Agence d’urbanisation et de développement d’Anfa (AUDA), de la Société d’aménagement Ryad (SAR) et de la Société d’aménagement Hay Riad (SHRA), ainsi que de la Sonadac.

Dans ce cadre, Abderrahmane Ifrassen a également été nommé directeur général de la Compagnie générale immobilière (CGI), filiale du groupe CDG spécialisée dans le développement immobilier, annonce le groupe dans un communiqué.

Cette nomination s’inscrit dans la continuité d’un parcours professionnel de plus de trente ans dans les domaines de l’aménagement urbain, de la maîtrise d’ouvrage publique et de la résorption de l’habitat insalubre, poursuit le communiqué.

Ingénieur d’État en génie civil, diplômé de l’École Hassania des travaux publics et titulaire d’un master en maîtrise d’ouvrage et gestion immobilière de l’École spéciale des travaux publics de Paris, Abderrahmane Ifrassen dispose d’une expérience approfondie alliant expertise technique et connaissance des enjeux du développement territorial.

Il a notamment exercé les fonctions de directeur général de la société Idmaj Sakan, dans le cadre du programme "Villes sans bidonvilles" pour les régions du Grand Casablanca, puis de directeur général de Rabat Région Aménagements, où il a piloté le programme "Rabat, Ville Lumière" ainsi que plusieurs projets structurants à l’échelle régionale.

Abderrahmane Ifrassen a également occupé le poste de chargé de mission au sein du ministère de l’Intérieur, où il a contribué à la mise en place des sociétés de développement territorial et a assuré le suivi de multiples projets stratégiques.

