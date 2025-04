La Bourse de Casablanca termine en baisse

Le marché casablancais a terminé dans le rouge ce mardi 22 avril. Le MASI recule de 0,37%, malgré des performances annuelles toujours solides. Sanlam Maroc s’illustre comme la plus forte hausse de la séance avec un bond de près de 10%.

La Bourse de Casablanca a clôturé en territoire négatif ce mardi 22 avril 2025. Le MASI a reculé de 0,37% à 17.205,43 points, tandis que le MASI 20 a perdu 0,43% à 1.398,36 points. L’indice MASI ESG a légèrement fléchi de 0,13% à 1.182,65 points.

Malgré ces replis journaliers, les performances annuelles restent nettement positives, avec une progression de 16,46% pour le MASI, +17,21% pour le MASI 20, et +14,29% pour le MASI ESG depuis le début de l’année.

Le volume global de la séance s’est établi à 1,26 MMDH, traduisant une activité notable sur plusieurs grandes valeurs. La capitalisation boursière s’élève désormais à 898,78 MMDH.

La plus forte hausse de la journée revient à Sanlam Maroc, dont le titre s’est envolé de 9,74% à 2.140 DH, dans un contexte favorable pour le secteur des assurances. CMT a gagné 3,30% à 1.880 DH, tandis que Med Paper a progressé de 2,05% à 22,93 DH.

À l’opposé, Unimer a accusé la plus forte baisse avec une chute de -5,88% à 160 DH, suivi de Maghrebail (-5,64% à 920 DH) et d'Addoha (-4,87% à 38,05 DH), cette dernière poursuivant sa volatilité après un rallye récent.

