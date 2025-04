Bourse de Casablanca. Le MASI entame la semaine en légère hausse

Le marché actions a ouvert la semaine sur une note légèrement positive. Le MASI progresse de 0,15% à 17.268,91 points, porté notamment par la forte hausse de S2M. Le volume d’échanges reste modéré, à 171 MDH.

L’indice MASI a terminé la séance du lundi 21 avril 2025 sur une légère progression de 0,15%, à 17.268,91 points, poursuivant sa dynamique haussière amorcée depuis le début de l’année (+16,89%). Le MASI 20 a pour sa part gagné 0,24% à 1.404,42 points, tandis que l’indice ESG a évolué de +0,10% à 1.184,23 points.

Le volume global des échanges s’est établi à 171,16 millions de DH, dans un marché modérément actif. La capitalisation boursière s’élève à 900,68 MMDH.

S2M en tête des variations, Sanlam Maroc sanctionnée

En tête des plus fortes hausses, S2M s’est envolée de +9,55% à 539,8 DH, signant la meilleure performance de la séance. Elle est suivie d'Oulmès qui a progressé de +5,89% à 1.223 DH, et de Sothema, en hausse de +3,13% à 1.251 DH.

À l’inverse, Sanlam Maroc a subi la plus forte baisse de la journée, décrochant de -7,14% à 1.950 DH, vraisemblablement sous l’effet d’un réajustement technique. CDM recule de -3,05% à 1.081 DH, tandis que CMT abandonne -2,15% à 1.820 DH.

Source : medias24.com

