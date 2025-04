Transformation : l’ONEE ouvre une nouvelle ère et choisit l’excellence

Dans le cadre de sa transformation, l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) franchit une étape importante et sélectionne McKinsey & Company Inc. –Ernst & Young, parmi des leaders mondiaux du conseil en stratégie et en transformation institutionnelle.

Dans le cadre de sa transformation, l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) franchit une étape importante et sélectionne McKinsey & Company Inc. –Ernst & Young, parmi des leaders mondiaux du conseil en stratégie et en transformation institutionnelle.

Ce mandat vise à accompagner l’ONEE dans sa mutation structurelle et organisationnelle, en réponse aux orientations du Roi Mohammed VI, quant à l’urgence d’engager une réforme structurelle du secteur public, indique un communiqué de l'ONEE. L'objectif est d'établir une nouvelle dynamique, de mettre en œuvre la politique actionnariale de l’État et de développer les secteurs clés de l’économie nationale, dans une vision d’ensemble basée sur la résilience, la modernisation et l’innovation.

Les premières recommandations sont attendues dans les mois à venir, marquant le début d’une nouvelle ère fondée sur l’excellence, la performance et la durabilité, en parfait alignement avec les priorités nationales en matière de gouvernance, de transition énergétique et hydrique et de développement socio-économique, conclut l'ONEE.

