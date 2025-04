Le MASI clôture la semaine en hausse

Le 18 avril 2025, la Bourse de Casablanca a enregistré une hausse notable du MASI à 17.243,69 points.

La Bourse de Casablanca a terminé la séance du vendredi 18 avril 2025 en hausse. L’indice MASI a progressé de 0.40% à 17.243,69 points, soutenu par plusieurs hausses sectorielles notables. L’indice MASI 20 a gagné 0.43% à 1.401,02 points.

Les autres indices affichent également une orientation positive : +0.51% pour le MASI ESG et +0.47% pour le MASI Mid and Small Cap. Depuis le début du mois, la tendance reste négative (-2.89%), mais la performance annuelle du MASI s’élève à +16.72%.

La capitalisation boursière atteint 899,9 MMDH.

Un volume dynamique porté par de grandes capitalisations

Les échanges sur le marché central se sont élevés à 606,5 MDH. Avec les transferts, le volume global atteint 622,6 MDH. Le titre Cosumar a dominé les échanges avec 63,7 MDH, suivi de Sonasid (51,7 MDH), Marsa Maroc (49 MDH), TGCC (38 MDH) et Itissalat Al-Maghrib (35,8 MDH).

Attijariwafa bank a également enregistré un volume notable de 55 MDH, en hausse de 0.90%.

Les plus fortes hausses

S.M. Monétique enregistre la plus forte progression du jour avec +9.99% à 492,75 DH. Sothema suit avec +7.82% à 1.213,00 DH, soutenue par un volume de 26.748.912 DH. Mutandis grimpe de 4.18% à 312,65 DH.

SNEP avance de 4.37% à 719,1 DH. Cosumar gagne 4.03% à 226 DH. Aluminium du Maroc s’apprécie de 3.83% à 1.787 DH. Stokvis Nord Afrique progresse de 3.87% à 56,4 DH. Disty Technologies affiche +3.29% à 339 DH.

Les plus fortes basses

Oulmès accuse la plus forte baisse avec -5.56% à 1.155 DH. BMCI cède 3.73% à 565 DH malgré un volume de 13.320.912 dirhams. Sanlam Maroc perd 2.33%, CMGP Group 2.5% et Douja Prom Addoha 2.89%. SMI recule de 1.80% à 2.400 DH. Ciments du Maroc baisse de 1.32% à 1.865,00 DH.

77 titres étaient cotés à la séance. Parmi eux, 67 ont été échangés : 35 sont en hausse, 26 en baisse et 6 inchangés. Le nombre de contrats s’est établi à 3.815, dont 6 transferts.

En cumul annuel, le marché central a enregistré un volume de 39.477,25 millions de dirhams, en hausse de 148,1% par rapport à l’année précédente.

