Rebond des bourses après le gel partiel des surtaxes US

EFFET TRUMP. Les marchés financiers ont fortement réagi à l’annonce de Washington du gel temporaire des surtaxes douanières visant 75 pays. Cette inflexion, qui ne concerne pas la Chine, a déclenché un puissant mouvement de rebond sur les principales places mondiales.

Les marchés financiers ont connu un spectaculaire retournement mercredi 9 avril, au lendemain d’un épisode de tensions commerciales inédit. À l’origine de cette détente : l’annonce d’un assouplissement des surtaxes américaines décidées en début de semaine par Donald Trump.

Le président américain a annoncé la suspension, pour une durée de 90 jours, des droits de douane visant 75 pays. La Chine reste toutefois exclue de cette mesure. Parallèlement, le tarif général a été revu à la baisse, de 20% à 10%.

Ce repli partiel, interprété comme un geste d’apaisement, a suffi à relancer l’appétit pour le risque sur les marchés internationaux. Les indices ont effacé en une séance une partie des lourdes pertes enregistrées lundi.

Les indices américains s’envolent

À Wall Street, les principaux indices ont terminé sur des hausses exceptionnelles. Le Nasdaq 100 a bondi de 12,02%, sa meilleure performance en une journée depuis plusieurs années. Le S&P 500 a progressé de 9,52%, et le Dow Jones a gagné 7,87%, soit plus de 2.900 points.

La hausse a concerné l’ensemble des compartiments de la cote, y compris les petites et moyennes capitalisations. L’indice Russell 2000 Equal Weight a terminé la séance en hausse de 8,16%.

Forte réaction en Europe

Les Bourses européennes ont suivi le mouvement. L’Euro Stoxx 50 a clôturé en hausse de 6,21%. À Paris, le CAC 40 a progressé de 5,75%. Francfort a gagné 5,80% et Londres 4,68%.

Les marchés du sud de l’Europe ont enregistré des hausses similaires : +6,01% pour l’IBEX espagnol et +5,63% pour le PSI portugais. La place d’Amsterdam a terminé sur un gain de 5,43%.

Matières premières : le pétrole recule, l’or progresse

Le mouvement d’optimisme sur les marchés des actions ne s’est pas traduit par une hausse des cours du pétrole. Bien au contraire, les prix sont orientés à la baisse. À la rédaction de cet article, le WTI (West Texas Intermediate) se négocie à 60,8 dollars le baril, tandis que le Brent s’échange autour de 64 dollars.

L’or, valeur refuge par excellence, reste orienté à la hausse. Le métal précieux s’échange à 3.116,6 dollars l’once, soutenu par les incertitudes persistantes sur l’issue du conflit commercial avec la Chine.

