Le MASI termine en hausse de 2,2%

EFFET TRUMP. Porté par un fort mouvement haussier sur les valeurs du BTP, de la santé, des technologies et de l’assurance, le marché casablancais s’est offert un net rebond ce jeudi 10 avril 2025.

La Bourse de Casablanca a connu un net rebond lors de la séance de ce jeudi 10 avril 2025. L’indice MASI a progressé de 2,18% pour clôturer à 16.377,53 points. Alors que 57 valeurs ont terminé en hausse contre seulement 7 en baisse, les investisseurs ont privilégié les titres cycliques et les valeurs défensives, dans un contexte encore incertain sur le plan géopolitique et commercial. Le volume global s’est établi à 812,5 MDH pour plus de 2,7 millions de titres échangés, traduisant un regain d’activité.

Immobilier, assurance et BTP en vedette

Les plus fortes hausses de la journée ont été enregistrées par Sanlam Maroc, Résidences Dar Saada et Fenie Brossette.

Sanlam Maroc a affiché une progression de +9,99% à 1.948 DH, avec un volume échangé de 642.840 DH. L’assureur, dont la capitalisation dépasse désormais les 19,5 MMDH, profite de son positionnement en tant que valeur de rendement, dans un marché à la recherche de visibilité.

Résidences Dar Saada a gagné +9,13% à 106,95 DH, avec des échanges dépassant 14 MDH. Cette performance reflète une anticipation d’amélioration dans le secteur immobilier, notamment après la publication de bons résultats dans le BTP.

Fenie Brossette a progressé de +9,09% pour atteindre 240 DH. Bien que le volume soit resté modeste (2 MDH), cette hausse s’inscrit dans un mouvement plus large de reprise des valeurs industrielles.

D’autres performances notables ont marqué la séance, notamment Akdital (+7,06% à 1.289 DH, plus de 71 MDH échangés), Disty Technologies (+7,24% à 311 DH), ou encore CDM (+6,87% à 1.042 DH).

Les trois plus fortes baisses

À l’opposé, quelques valeurs ont connu des replis notables, en particulier dans le secteur bancaire.

Bank of Africa a enregistré la plus forte baisse du jour avec un recul de -7,61% à 170 DH. Les volumes ont dépassé 10 MDH, et la capitalisation de la banque s’est repliée à environ 34 MMDH.

BMCI a également reculé de -7,09% à 511 DH. Avec une capitalisation boursière désormais inférieure à 10 MMDH, le titre semble pénalisé par une faible liquidité et une attractivité moindre dans un contexte de consolidation sectorielle.

Enfin, LafargeHolcim Maroc a cédé -3,31% à 1.750 DH, malgré un volume de plus de 21 MDH. L’évolution du secteur des matériaux de construction semble peser sur la valorisation du cimentier.

Une dynamique favorable aux mid caps

Du côté des indices sectoriels, le MASI Mid and Small Cap a affiché la plus forte progression de la journée, avec un gain de +3,96%, traduisant un fort intérêt des investisseurs pour les valeurs secondaires. L’engouement pour ces titres reflète un repositionnement tactique après la correction observée depuis début avril.

Un rebond qui demande confirmation

La capitalisation boursière totale s’est maintenue autour de 853,8 MMDH. Cette séance a été marquée par une nette dominance des hausses.

