La justice innocente Hicham El Amrani, la plainte de Ouahbi s’éteint sans condamnation

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

Le tribunal de première instance de Rabat a tranché, le lundi 8 avril, dans l’affaire opposant le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, au journaliste Hicham El Amrani, directeur de publication du site d’information Achkayen. Dans sa décision, la justice a écarté la culpabilité du journaliste pour "publication de mauvaise foi d’allégations ou de faits inexacts", le déclarant innocent de ce chef, et a constaté "l’extinction de l’action publique" en ce qui concerne les faits de diffamation. Les frais de justice ont, quant à eux, été mis à la charge du Trésor public.

Ce jugement intervient alors que le ministre de la Justice a retiré sa plainte en cours de procédure. La plainte avait été introduite le 18 juillet 2024 et portait sur des accusations d’injure et de publication de fausses informations, en lien avec un article publié par Achkayn au sujet d’affaires judiciaires impliquant des figures politiques (Bioui et Naciri).

Dans une publication Facebook, Hicham El Amrani avait révélé avoir reçu une convocation du tribunal de Rabat mentionnant les articles 83, 84 et 72 de la loi n° 88-13 relative au Code de la presse. Il précisait également qu’une première plainte déposée par Ouahbi, alors secrétaire général du PAM, était toujours en cours.

Dans l’article à l’origine des poursuites, Achkayn interrogeait les motivations du ministre, se demandant "que veut cacher Ouahbi en poursuivant Achkayn après son investigation sur le dossier Bioui et Naciri, accusés de trafic de drogue ?”.

La décision du tribunal, en écartant toute responsabilité pénale de Hicham El Amrani et en prenant acte du retrait de la plainte, met un terme à cette affaire.

Pour rappel, il s’agissait de la troisième plainte déposée par Abdellatif Ouahbi, après celles visant le youtubeur Reda Taoujni et le journaliste Hamid El Mahdaoui.

LIRE AUSSI

Si vous voulez que l'information se rapproche de vous Suivez la chaîne Médias24 sur WhatsApp

© Médias24. Toute reproduction interdite, sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation écrite de la Société des Nouveaux Médias. Ce contenu est protégé par la loi et notamment loi 88-13 relative à la presse et l’édition ainsi que les lois 66.19 et 2-00 relatives aux droits d’auteur et droits voisins.