Bourse de Casablanca. Le MASI a terminé en baisse de 2,7%

EFFET TRUMP. Dans la continuité de la volatilité observée et de la forte baisse enregistrée en début de semaine, la Bourse de Casablanca a terminé en net repli ce mercredi 9 avril 2025.

L’indice MASI a reculé de 2,74%, pour clôturer à 16.027,71 points, tandis que le MASI 20 a abandonné 2,63%, à 1.304,50 points. Ces replis montrent la continuité d'une vague d’inquiétude liée au durcissement des tensions commerciales internationales.

L’indice MASI a perdu 9,32% en l’espace de cinq séances, passant de 17.675 points le 2 avril 2025 à 16.027,71 points ce 9 avril 2025.

L’annonce d’une augmentation de 104% des tarifs douaniers appliqués à la Chine a impacté la séance boursière d’aujourd’hui [9 avril]. Cette escalade, qui ravive les craintes de fragmentation des échanges mondiaux, a provoqué un regain de volatilité sur les marchés internationaux, y compris au Maroc.

Dans ce contexte, la capitalisation boursière du marché casablancais a enregistré une perte de 24 milliards de dirhams, passant de 858,5 MMDH le 8 avril à 834,4 MMDH le 9 avril. Le volume global échangé durant la séance s’est élevé à 1,35 MMDH.

Promopharm tire son épingle du jeu, Maghreb Oxygène en forte baisse

Dans un marché globalement baissier, quelques valeurs sont parvenues à tirer leur épingle du jeu. Promopharm a enregistré la plus forte hausse du jour, avec une progression de 6%, son cours passant de 940 DH à 996,5 DH.

La Société des Boissons du Maroc a gagné 4,52%, atteignant 2.005 DH, tandis que la CMT (Compagnie Minière de Touissit) a légèrement progressé de 0,8%, à 1.622 DH.

À l’inverse, plusieurs valeurs ont accusé de lourdes pertes. Maghreb Oxygène a chuté de 9,25%, son titre passant de 464 DH à 421 DH. M2M Group a reculé de 8,68%, à 500 DH contre 547,5 DH la veille. Fenie Brossette a cédé 6,38%, son cours passant de 235 DH à 220 DH.

Malgré ces turbulences, les indices restent en territoire positif depuis le début de l’année, avec des gains de 8,49% pour le MASI et de 9,34% pour le MASI 20.

Source : medias24.com

