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Les Bourses européennes ouvrent sans direction commune

Les Bourses européennes ouvrent sans direction commune
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Le 18 juin 2026 à 7h18

Les Bourses européennes ont ouvert sans direction commune jeudi, les investisseurs tentant d'arbitrer entre le recul des prix du pétrole avec la signature du protocole d'accord entre Washington et Téhéran, et les perspectives de durcissement de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed).

Les Bourses de Paris (+0,08%), Francfort (+0,25%) et Milan (+0,19%) évoluaient en légère hausse, quand Londres perdait 0,65% dans les premiers échanges.

Euronext CAC40

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Le 18 juin 2026 à 7h18

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