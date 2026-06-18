img_pub
S'abonner
Rubriques

Niger: des tirs entendus à l'aéroport de Niamey

Niger: des tirs entendus à l'aéroport de Niamey
Par
Le 18 juin 2026 à 7h42

Des tirs étaient entendus jeudi matin à l'entrée de l'aéroport international de la capitale nigérienne Niamey, déjà visé fin janvier par une attaque jihadiste d'ampleur, ont rapporté des riverains.

"J'ai entendu les premiers coups de feu à 06h00 (05H00 GMT). Les tirs proviennent de la grande porte d’entrée de l’aéroport", a indiqué à l'AFP un riverain joint par téléphone, évoquant "une attaque terroriste".

Vers 08H00 (07H00 GMT) les coups de feu se poursuivaient selon cette source, tandis qu'un autre habitant de la zone a confirmé que les tirs venaient de l'entrée principale de l'aéroport, au niveau d'un poste de contrôle et de fouille.

Le Niger est dirigé depuis près de trois ans par une junte qui peine à endiguer les violences jihadistes qui frappent le pays.

Fin janvier, l'aéroport de Niamey ainsi que la base militaire attenante avaient été pris pour cible pendant plusieurs heures par une attaque d'ampleur revendiquée par le groupe Etat islamique.

L'attaque avait été repoussée par l'armée nigérienne et ses partenaires russes. Elle avait fait selon les autorités quatre blessés et de nombreux dégâts matériels.

Le général Abdourahamane Tiani, chef du régime militaire issu d'un coup d'Etat en juillet 2023, avait évoqué "une faille dans le dispositif" qui "a permis l'attaque", dont "l'objectif était de détruire toutes les capacités aériennes" de l’armée.

Ces dernières semaines, le régime avait lancé une grande campagne de destructions de quartiers autour de l'aéroport pour se protéger du "risque terroriste".

D'autres mesures de sécurité ont été prises : à l'aéroport, le mur de clôture a été rallongé et plus de 350 caméras ont été installées à l'intérieur et à l'extérieur de l'enceinte.

Par
Le 18 juin 2026 à 7h42

Médias24 est un journal économique marocain en ligne qui fournit des informations orientées business, marchés, data et analyses économiques. Retrouvez en direct et en temps réel, en photos et en vidéos, toute l’actualité économique, politique, sociale, et culturelle au Maroc avec Médias24

Notre journal s’engage à vous livrer une information précise, originale et sans parti-pris vis à vis des opérateurs.

Toute l'actualité
Niger: des tirs entendus à l'aéroport de Niamey, possible attaque jihadiste(afp)
Fortes chaleurs: la SNCF supprime 71 trains Intercités(afp)
Renouveler la flotte: l'appel des pêcheurs à "lever les obstacles"(afp)
Niger: des tirs entendus à l'aéroport de Niamey(afp)
Les Bourses européennes ouvrent sans direction commune(afp)
Les principaux points de l'accord Iran-Etats-Unis(afp)
La Chine s'apprête à durcir les règles de concurrence autour des livraisons de repas(afp)
Cuba restreint l'accès aux transports publics, faute de carburant(afp)
Avec des étés de plus en plus chauds, l'Inde apprend à s'adapter(afp)
Les présidents américain et iranien signent un accord pour cesser les hostilités(afp)