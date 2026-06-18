Moscou frappée par une vaste attaque ukrainienne, une importante raffinerie touchée

L'Ukraine a lancé tôt jeudi matin sa plus importante attaque de drones contre Moscou depuis au moins deux ans, provoquant des incendies dans la région autour de la capitale russe et perturbant ses principaux aéroports, selon les autorités.

Plusieurs projectiles ont touché une importante raffinerie moscovite lors de cette "attaque de grande envergure", a affirmé le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, sans préciser l'étendue des dégâts.

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L'attaque sur cette raffinerie est une "réponse pleinement justifiée aux attaques russes contre nos villes et nos communautés", a déclaré sur les réseaux sociaux le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

De grands panaches de fumée noire s'échappaient jeudi matin de ce site de la société russe Gazpromneft situé dans le quartier de Kapotnia, dans le sud-est de Moscou, selon un journaliste de l'AFP sur place.

Des éléments en flammes au sein de l'usine étaient également visibles vers 07H40 GMT, toujours selon un journaliste de l'AFP, tandis que résonnaient les sirènes des véhicules de secours et qu'une odeur âcre et désagréable flottait dans l'air.

Cette raffinerie assure plus d'un tiers des besoins en carburant de la capitale russe, notamment pour ses aéroports, selon des informations disponibles sur son site officiel.

Mardi, elle avait déjà été visée par une vaste attaque de drones ukrainiens.

L'attaque survient au moment où le président russe Vladimir Poutine accueille depuis mercredi soir des dirigeants asiatiques pour un sommet de deux jours Russie-Asean à Kazan, à environ 700 kilomètres à l'est de la capitale.

Jeudi matin, lors d'un discours pendant la séance plénière de ce sommet, le dirigeant russe n'a pas évoqué l'attaque contre Moscou.

Ces derniers mois, Kiev a intensifié ses frappes de drones contre la Russie, visant notamment les raffineries de pétrole, alors que les négociations diplomatiques pour essayer de mettre fin au conflit qui dure depuis plus de quatre ans restent dans l'impasse.

L'Ukraine est pour sa part visée quasi-quotidiennement par des bombardements russes: dans la nuit de mercredi à jeudi, sept missiles et 239 drones ont attaqué son territoire, selon l'armée de l'air ukrainienne.

- Aéroports perturbés -

Le fonctionnement des principaux aéroports de la capitale russe (Vnoukovo, Chérémétievo, Joukovski, Domodédiovo) a été suspendu pendant plusieurs heures avant de reprendre progressivement, selon des mises à jour de l'agence russe de l'aviation civile.

L'aéroport de Chérémétievo a annoncé qu'il avait procédé à des évacuations de passagers vers "des lieux sécurisés" et restreint les vols durant les tirs.

Dans la région de Moscou, l'attaque de drones a touché un immeuble résidentiel et des débris de drones ont déclenché un incendie dans un centre commercial, selon le gouverneur régional, Andreï Vorobiov.

Les défenses aériennes russes ont abattu 180 drones qui s'approchaient de Moscou, a déclaré M. Sobianine, tandis que le ministère russe de la Défense a indiqué avoir intercepté plus de 500 drones ukrainiens durant la nuit.

Il s'agit de la plus importante attaque contre Moscou depuis au moins deux ans, a rapporté l'agence de presse officielle russe TASS.

La Russie continue de frapper presque quotidiennement l'Ukraine avec des drones et des missiles, plus de quatre ans après le début du conflit, le plus meurtrier en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale.

L'attaque ukrainienne a eu lieu quelques heures avant un sommet de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) à Kazan.

La Thaïlande, le Vietnam, le Cambodge, le Laos, la Malaisie et Singapour ont dépêché leurs Premiers ministres, tandis que les Philippines ont envoyé leur président, Ferdinand Marcos.

En état de guerre, l'économie russe est confrontée à une forte inflation, à une pénurie de main-d'oeuvre et à des coûts d'emprunt élevés.

L'avancée des forces russes sur le front ukrainien a ralenti cette année, tandis que Kiev a multiplié les attaques sur le sol russe.

Lors d'un sommet du G7 en France en début de semaine, le président américain Donald Trump a déclaré que Moscou devrait "conclure un accord" pour mettre fin à la guerre en Ukraine.

Les Etats-Unis et des pays européens du G7 vont produire "sous licence" en Ukraine des missiles de longue portée et des systèmes de défense antiaérienne, ont annoncé mercredi une source diplomatique puis le chancelier allemand Friedrich Merz au sommet du G7 à Evian.

Vladimir Poutine a refusé à plusieurs reprises les propositions de pourparlers en face à face avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky.