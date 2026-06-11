Motocyclisme : à El Jadida, une course test mondiale menacée par une décision introuvable
À moins de quarante-huit heures du départ sur la plage de Haouzia, la Fédération royale marocaine de motocyclisme tente de sauver une épreuve censée servir de répétition générale avant l’étape marocaine du championnat du monde FIM des courses sur sable, prévue fin septembre 2026. Récit d’un blocage qui tombe au pire moment.
La Fédération royale marocaine de motocyclisme (FRMM) joue contre la montre. Selon nos informations, l'organisation dirigée par Saïd Elmejjad a saisi en urgence l'Intérieur afin d'obtenir la levée d'une mesure qui menace la tenue, ce week-end, d'une compétition présentée comme déterminante pour l'accueil au Maroc d'une manche du championnat...
- S’informer en avant-première et accéder à l’intégralité des contenus PREMIUM
- Accédez à nos enquêtes, analyses, portraits, chroniques…
- Soutenez un journalisme crédible, fiable et indépendant
à lire aussi
Article : Nabila Rmili : “L'avenue royale sera le plus grand espace vert d'un centre-ville en Afrique”
Reçue dans l'émission Le 12/13 de Médias24, la présidente du conseil de la ville de Casablanca a fait le tour des grands chantiers urbains en cours : avenue Royale, réhabilitation de Derb Ghallef, plan d'aménagement de Hay Mohammadi, nouveau centre d'enfouissement et de valorisation des déchets, marché central. Sur chacun, elle a précisé l'état d'avancement, reconnu les limites et défendu les choix opérés.
Article : RAGA 2026 : le Policy Center plaide pour une Afrique qui produit elle-même son récit stratégique
Présentée le 10 juin à Rabat, la 10e édition du rapport annuel met l’accent sur la souveraineté intellectuelle, la sécurité, l’intégration régionale et les réponses concrètes aux fragilités du continent. L’enjeu : dépasser les diagnostics pour mieux peser dans un ordre mondial en recomposition.
Article : Marché de l'or : les prix chutent, mais plus personne ne veut ni vendre ni acheter
L’or baisse, mais les vitrines ne se remplissent pas pour autant. Alors que le métal jaune retombe autour de 4.100 dollars l’once après les records du début d’année, le marché marocain se retrouve pris entre des clients attentistes et des bijoutiers qui préfèrent différer leurs ventes plutôt que d’encaisser leurs pertes. Explications.
Article : Maroc-UE : sécurité, migration et énergie au menu du dialogue parlementaire à Bruxelles
Réunie le 11 juin, la Commission parlementaire mixte a placé le partenariat entre Rabat et l’Union européenne dans le sillage du nouveau pacte méditerranéen et du Conseil d’association tenu début 2026. Les échanges ont notamment mis en avant le rôle du Maroc comme partenaire prioritaire dans le voisinage sud.
Article : Inforisk lance de nouveaux outils pour mieux évaluer les clients, les fournisseurs et les risques de paiement
Présentées lors d’une rencontre avec la presse, ces solutions s’appuient notamment sur la cartographie de 12.000 groupes marocains et une base de 70.000 personnes politiquement exposées. L’objectif : rendre la donnée d’entreprise plus exploitable dans les décisions du quotidien.
Article : Medasys passe sous le contrôle d'Arka
Medasys est passé officiellement sous le giron d'Arka. C'est une étape de plus dans la constitution d’un groupe marocain intégré autour des datacenters, du cloud, de la cybersécurité et des services numériques. Détails.