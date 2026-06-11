Motocyclisme : à El Jadida, une course test mondiale menacée par une décision introuvable

À moins de quarante-huit heures du départ sur la plage de Haouzia, la Fédération royale marocaine de motocyclisme tente de sauver une épreuve censée servir de répétition générale avant l’étape marocaine du championnat du monde FIM des courses sur sable, prévue fin septembre 2026. Récit d’un blocage qui tombe au pire moment.

Le 11 juin 2026 à 15h26 | Modifié 11 juin 2026 à 19h01

La Fédération royale marocaine de motocyclisme (FRMM) joue contre la montre. Selon nos informations, l'organisation dirigée par Saïd Elmejjad a saisi en urgence l'Intérieur afin d'obtenir la levée d'une mesure qui menace la tenue, ce week-end, d'une compétition présentée comme déterminante pour l'accueil au Maroc d'une manche du championnat...

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