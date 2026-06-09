Tourisme : le Maroc grimpe à la 22e place mondiale avec 19,8 millions de visiteurs

Le Maroc poursuit son ascension touristique sur la scène internationale. En 2025, le Royaume a accueilli 19,8 millions de visiteurs, se hissant à la 22e place mondiale et gagnant trois rangs en un an, tandis que les recettes touristiques ont atteint 14,8 milliards de dollars, selon ONU Tourisme.

Selon la dernière édition du Baromètre du tourisme mondial de l’Organisation mondiale du tourisme des Nations unies (ONU Tourisme), le Royaume se hisse à la 22e place mondiale en termes d’arrivées touristiques internationales en 2025, avec 19,8 millions de visiteurs accueillis, indique le ministère du Tourisme.

Une progression remarquable qui lui permet de gagner trois places en une seule année. Le Maroc gagne ainsi 12 places par rapport à 2019, où il se situait au 34e rang mondial.

Selon la même source, le Royaume améliore également son classement en matière de recettes touristiques internationales, passant de la 32e à la 31e place mondiale en 2025, avec un total de 14,8 milliards de dollars.

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Cette progression traduit la profonde transformation que connaît le secteur touristique. Elle reflète également les résultats de la Feuille de route du tourisme, lancée par le gouvernement en 2023, qui a permis d’accélérer simultanément le développement de la connectivité aérienne, de l’offre touristique, des capacités d’hébergement, de la qualité de l’expérience ainsi que des compétences du capital humain, ajoute-t-on.

Cette dynamique se poursuit en 2026. Au premier trimestre, le Maroc a enregistré une croissance de près de 7 % de ses arrivées touristiques, soit plus de trois fois supérieure à la moyenne mondiale, établie à 2 % selon ONU Tourisme.

"Ces résultats confirment la pertinence de la vision portée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Ils nous encouragent à poursuivre les efforts engagés sur l’ensemble des volets de l’écosystème touristique afin de positionner durablement le Maroc parmi les grandes destinations touristiques mondiales à l’horizon 2030", a déclaré Fatim-Zahra Ammor, ministre du Tourisme, conclut-on.

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