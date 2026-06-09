Réuni à Fès sous la présidence du chef du gouvernement, le premier conseil d’administration du groupement sanitaire territorial de Fès-Meknès a marqué une nouvelle étape de la réforme du système de santé, avec un accent mis sur la gouvernance régionale, l’amélioration de l’offre de soins et l’accélération des projets hospitaliers.

Aziz Akhannouch a présidé, le mardi 9 juin 2026 à Fès, les travaux du premier conseil d’administration du groupement sanitaire territorial (GST) de la région Fès-Meknès, dans le cadre de la poursuite de la mise en œuvre du chantier des groupements sanitaires territoriaux, en application des hautes directives royales visant à opérer une réforme profonde et globale du système national de la santé.

Au début de cette réunion, le chef du gouvernement a souligné que la mise en œuvre du GST de la région Fès-Meknès, constitue un pas important vers l’ancrage d’une gouvernance sanitaire régionale d'une plus grande proximité et efficience, contribuant à améliorer la qualité des prestations de santé et à les rapprocher des citoyennes et citoyens, tout en permettant de renforcer la coordination entre les différents établissements de santé au niveau de la région, en cohérence avec la vision royale portant sur la réforme et la mise à niveau du système national de santé.

Aziz Akhannouch a relevé que la région Fès-Meknès revêt une importance particulière au sein du système national de santé, avec une population de 4,5 millions de personnes, soit 12% de la population nationale, avec une présence importante de la population rurale qui représente environ 36% des habitants de la région.

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Cela érige la proximité des prestations de santé et la consolidation de l’équité spatiale en matière d’accès aux soins en défis majeurs pour ce chantier dans la région.

Le chef du gouvernement a également appelé les différents intervenants et les parties concernées à redoubler d’efforts et à accélérer la cadence de réalisation des projets de construction et de mise à niveau des hôpitaux provinciaux et régionaux dans la région Fès-Meknès, inscrits dans le plan d’urgence, afin de renforcer l’offre de santé et de rapprocher les prestations de santé des citoyens.

La région Fès-Meknès dispose d’une importante offre de santé avec 427 établissements du niveau de la santé primaire et des services de proximité. Elle dispose également d’un réseau hospitalier comprenant 5 établissements hospitaliers universitaires et 14 établissements hospitaliers régionaux, provinciaux et de proximité, à leur tête le Centre hospitalier universitaire Hassan II de Fès.

Au cours de ce conseil, le directeur général du GST de la région Fès-Meknès a présenté le programme d’action du groupement et son projet de budget au titre de l’exercice 2026, ainsi que le projet d’organigramme et une série de projets de résolutions débattus et adoptés.

Cette réunion a été l’occasion de mettre l’accent sur l’importance de l’organisation des parcours de soins au sein de la région, du renforcement de la complémentarité entre la prise en charge en santé primaire et les hôpitaux et de l’amélioration de l’orientation des malades entre les différents niveaux de prise en charge, de manière à alléger la pression que connaissent certains établissements de santé et améliorer les conditions d’accueil et d’admission des malades.

A cet égard, le GST accomplit un rôle central dans la coordination de l’offre de santé régionale, le suivi des besoins des établissements de santé et dans l’amélioration de la mise à contribution des ressources humaines et des équipements disponibles, dans le cadre d’une approche basée sur la proximité, l’efficience et sur l’équité spatiale.

L’accent a été mis sur l’importance de la poursuite des chantiers de mise à niveau des infrastructures sanitaires, le développement de la transition numérique et le renforcement des mécanismes de suivi et d’évaluation, en cohérence avec les objectifs de la réforme du système de santé national et en phase avec les attentes de la population dans la région Fès-Meknès.

Le conseil a également souligné l’importance d’élaborer et de mettre en œuvre le Programme médical régional, en tant qu’outil structurant pour adapter l’offre de soins aux spécificités de la région, renforcer la complémentarité des prises en charge et améliorer la continuité, la qualité et l’accessibilité des services de santé.

Par ailleurs, la réunion a permis de réaffirmer que l’élément humain demeure le levier principal pour la réussite de cette mutation, à travers la poursuite du perfectionnement et de la mobilisation des professionnels de la santé et l’amélioration de la gestion des compétences au sein de la région, de manière à répondre aux besoins des établissements de santé et à contribuer à la continuité et à la qualité des prestations de soins.

Ont pris part à cette réunion le ministre de la Santé et de la protection sociale, le ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, le ministre délégué chargé de l’Administration de la Défense nationale, le wali de la région Fès-Meknès, le président du conseil de la région Fès-Meknès et le directeur général du GST de la région Fès-Meknès.

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