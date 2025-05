Production d'argent en forte hausse pour Aya Gold & Silver depuis janvier 2025

Forte augmentation de la production d'argent dans la mine de Zgounder au cours du mois d'avril par Aya Gold & Silver. Et en cumul, une hausse de 64% de la production minière depuis janvier 2025. Ce bond significatif, tiré par les excellents rendements des travaux d’exploration et la nouvelle usine de traitement récemment mise en service, confirme la montée en puissance des opérations d’Aya.

La mine de Zgounder a produit 1.068.652 onces d’argent (soit 33,25 tonnes) lors du premier trimestre 2025, contre 366.362 onces (11,3 tonnes) sur la même période en 2024. Cela représente un triplement de sa production trimestrielle, a annoncé Aya Gold & Silver ce vendredi 9 mai 2025.

Durant le mois d’avril 2025, la mine de Zgounder a extrait 82.496 tonnes de minerai, avec une production journalière atteignant 2.750 tonnes par jour. Parallèlement, l’usine a traité 90.763 tonnes de minerai, affichant un taux de récupération de 80%. Les performances opérationnelles de la nouvelle usine ont chiffré un débit moyen qui s’est établi à 3.025 tonnes par jour, tandis que la disponibilité de l’usine a atteint 98%.

Pour augmenter le taux de récupération d’argent, les équipes d’Aya ont fixé un nouvel objectif d’atteindre 89% de taux de récupération de l’argent, à l’aide d’actions qui sont actuellement menées pour l’optimisation de la production d’oxygène.

Une entreprise spécialisée a été mobilisée sur place pour augmenter la capacité de production d’oxygène de l’usine, alors que les premiers résultats sont prévus dans les prochaines semaines. Une fois que l’usine d’oxygène aura atteint sa pleine capacité, les taux de récupération d’argent s’amélioreront, se rapprochant ainsi des performances prévues dans l’étude de faisabilité de la nouvelle usine.

Ayant identifié ce besoin d'amélioration, Aya a initié une collaboration directe avec le fournisseur d'équipements de l'usine d'oxygène afin d'accélérer les améliorations de performances à long terme.

"La montée en puissance est en bonne voie et les résultats sont probants : la production minière a augmenté de 64% depuis janvier. Nous avons constaté une amélioration de la reprise en mai, et les performances d’avril confirment que nous optimisons notre production", a déclaré Benoit La Salle, président-directeur général d’Aya.

À cela s’ajoute la décision stratégique d’Aya optant désormais pour commercialiser l’argent sous forme de lingots plutôt qu'en concentré. Cette approche permet de maximiser la valorisation du métal, avec un prix de vente plus avantageux, tout en maintenant les volumes de vente. La mise en service récente de notre nouvelle unité de traitement rend désormais possible cette optimisation commerciale.

Rappelons qu’en 2024, la production de la mine de Zgounder s’est établie à 1,65 million d’onces d’argent (environ 51,2 tonnes), affichant une baisse de 16 % par rapport à l’année précédente. Cette contraction s’explique par la finalisation des travaux d’extension de la mine, visant à en augmenter la capacité future.

