SeñorPie : le nouveau centre dédié à la santé et au bien-être des pieds et des mains

Le centre SeñorPie s’impose comme une nouvelle référence à Casablanca pour les soins de confort et d’hygiène avancée des pieds et des mains. Grâce à une équipe d’infirmières expérimentées, formées aux protocoles spécifiques d’hygiène et de prévention, le centre répond aux besoins de tous, aussi bien aux personnes soucieuses de leur confort qu’à celles ayant des besoins spécifiques : femmes enceintes, sportifs, seniors ou personnes diabétiques.

Chez SeñorPie, chaque client trouve une réponse adaptée à ses besoins. Pour les pieds, on distingue les soins dits de pédicure médicale, destinés à entretenir et soulager en l'absence de pathologie particulière – idéal pour les talons fendillés, les ongles abîmés ou simplement les pieds fatigués – et les soins de pédicure corrective, qui ciblent les petits problèmes courants comme les cors, les mycoses, les ongles incarnés ou les épaississements cutanés (hyperkératose).

Les mains, souvent oubliées dans les parcours de soin classiques, bénéficient elles aussi d’une attention particulière : la manucure clinique assure un soin complet pour garder des mains saines et soignées, tandis que la manucure corrective vient au secours des ongles fragilisés, infectés ou abîmés.

Pour compléter l’expérience, SeñorPie propose des massages des pieds, à la fois relaxants et thérapeutiques, conçus pour stimuler la circulation et apporter un véritable moment de détente.

Une prise en charge professionnelle et bienveillante

Tous les soins sont réalisés en cabine individuelle, avec du matériel stérilisé ou à usage unique. Les praticiennes sont des infirmières pédicuristes diplômées, formées pendant 360 heures en initiation à la podologie et accompagnées par la podologue de la franchise. Elles sont également formées pour alerter en cas de problème plus complexe et orienter les clients vers des médecins partenaires : diabétologues, dermatologues ou professionnels de santé comme les podologues.

Des valeurs fortes au cœur du concept

SeñorPie repose sur quatre piliers fondamentaux : le professionnalisme, la bienveillance, une hygiène irréprochable et l’écoute. Les soins ne relèvent ni du luxe ni du superflu, mais sont pensés comme un acte essentiel de santé et de prévention.

Une accessibilité étudiée pour tous

Les deux centres SeñorPie à Casablanca sont situés dans les quartiers de Racine (en face du lycée Oullada) et de Californie (bd Qods), facilement accessibles et adaptés aux personnes à mobilité réduite.

Une expérience prolongée

Pour encourager une prise en charge régulière, SeñorPie propose :

- des packs combinés pour profiter de plusieurs soins en une seule visite ;

- un programme de fidélité, SeñorPie Santé+, qui récompense la constance et l’engagement envers sa propre santé.

