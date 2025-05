Scènes de tension au Parlement : Mohamed Ouzzine traite des députés d’“énergumènes”

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

La séance hebdomadaire du lundi 5 mai, consacrée aux questions orales à la Chambre des représentants, a connu pendant sa première demi-heure des scènes de brutalité verbale. Celles-ci ont été provoquées par une déclaration de son président, Mohamed Ouzzine, qui s'est adressé à un parlementaire du parti de l'Istiqlal en lançant : "Regardez-moi ces énergumènes !" [littéralement "Voyez un peu ces spécimens"] en réaction à un comportement qu'il a jugé irrespectueux émanant de El Ayachi El Ferfar, membre du groupe istiqlalien de l'Unité et de l'égalitarisme.

La joute verbale a éclaté après que Mohamed Ouzzine a refusé de laisser Allal Amraoui, président du groupe istiqlalien, achever la lecture d'une motion d'ordre, au motif qu'il dérogeait au règlement intérieur et avait commencé à répondre à l'opposition, avant que le secrétaire général du Mouvement populaire ne se retrouve lui-même confronté à son collègue El Ayachi El Ferfar.

Ce dernier ainsi que les membres de son groupe n'ont pas accepté les propos du président de la séance, générant une atmosphère tendue au sein de l'hémicycle, ponctuée d'invectives et d'accusations entre les partis de la majorité et les composantes de l'opposition.

Allal Amraoui a lancé en s'adressant à Ouzzine : "Avec la manière dont vous dirigez la séance, vous semez la discorde (fitna) au sein de cette chambre" ;ce à quoi Ouzzine a répliqué : "Devrais-je vous laisser enfreindre le règlement intérieur pour qu'il n'y ait pas de discorde ? Et vous ne changerez rien avec vos cris et votre tentative d'intimidation".

Pour remédier à la situation, El Ayachi El Ferfar a fait observer que son comportement est "survenu après avoir constaté que le président du groupe istiqlalien n'avait pas eu son droit à la parole". Si un acte de sa part "a été considéré comme irrespectueux envers cette Chambre", il "le retire".

La séance n'a repris qu'après que Mohamed Ouzzine a lui aussi accepté de retirer ses propos ["Regardez-moi ces énergumènes !"] et a déclaré : "Monsieur le représentant, si vous considérez que mes propos vous ont offensé, je les retire et je présente mes excuses".

Le groupe istiqlalien demande l'ouverture d'une enquête

Les excuses d’Ouzzine ne semblent pas avoir suffi à apaiser le groupe istiqlalien de l’Unité et de l’égalitarisme. Dans une requête adressée au président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, le groupe parlementaire istiqlalien a appelé à l'ouverture d'une enquête urgente sur les déclarations du président de la séance.

Le groupe a estimé que Mohamed Ouzzine a utilisé des "propos injurieux à l'encontre du député El Ayachi El Ferfar, indignes de la présidence de cette institution constitutionnelle et de ses usages, qui ont atteint le niveau de l'insulte publique, abusant de manière inacceptable de la tribune présidentielle et de la retransmission en direct des débats de la séance constitutionnelle".

Ces propos "contenaient des insinuations provocatrices et inacceptables de la part du président de séance, suggérant que le membre du groupe aurait fait des gestes immoraux, ce que le député El Ayachi El Ferfar dément catégoriquement".

Le groupe istiqlalien a demandé au président de la Chambre des représentants d'"ouvrir une enquête urgente sur l'incident, en visionnant les enregistrements vidéo de la séance, et de déférer cette affaire à la commission d'éthique".

Cette demande vise à "préserver l'intégrité de notre institution constitutionnelle et sa stature auprès de l'ensemble des citoyennes et citoyens, pour parer à toute mauvaise interprétation et pour sauvegarder l'honneur du député El Ayachi El Ferfar", conclut-on.

