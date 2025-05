Predator Oil & Gas manifeste son intérêt pour le développement du terminal LNG de Nador

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

Predator Oil & Gas a annoncé ce mardi 6 mai 2025 son intention de déposer une expression d'intérêt en réponse à l’appel à manifestation d’intérêt international récemment lancé par le ministère de la Transition énergétique et du développement durable pour la construction de la première phase du nouveau projet de développement de l’infrastructure gazière nationale.

Annoncé en avril dernier, l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) vise à sélectionner les porteurs de projets en vue du lancement d’appels d’offres pour la première infrastructure intégrée dédiée à la réception, au stockage, à la regazéification et au transport de gaz naturel. Cet AMI couvre trois composantes clés, devant être opérationnelles d’ici 2027 au plus tard :

la construction d’un terminal LNG au port Nador West Med ;

; la réalisation d’une centrale électrique à turbine à gaz à cycle combiné ( CCGT ) à Nador ;

) à Nador ; le prolongement du gazoduc Maghreb-Europe (GME) jusqu’à la ville de Mohammedia.

Outre ses activités d’exploration et de production d’hydrocarbures, Predator Oil & Gas développe depuis 2020 un projet sous le nom de Mag Mell au large des côtes sud de l’Irlande. Celui-ci repose sur l’installation de deux FSRU (unités flottantes de stockage et de regazéification) à faible impact environnemental, connectées aux pipelines du champ de Kinsale. Le GNL importé sera directement regazéifié à bord des FSRU, puis acheminé via le gazoduc de Kinsale et raccordé au réseau national irlandais.

La société ambitionne d’utiliser le modèle technique, réglementaire, environnemental et commercial du projet Mag Mell afin de soumettre une expression d’intérêt avant le 23 juillet 2025 pour le développement du futur projet de terminal LNG de Nador, qui devrait être opérationnel à partir de 2027.

Rappelons que la compagnie Predator Oil & Gas détient une licence d'exploration de gaz naturel aux environs de Guercif qui a montré précédemment la présence de gaz naturel, en faibles quantités, adapté seulement pour être commercialisé sous forme de gaz naturel comprimé (CNG), alors que d'autres potentialités sont en cours de développement, notamment l'hélium.

