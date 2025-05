Blackout électrique en Espagne : Albares remercie le Maroc et salue des relations “excellentes”

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

José Manuel Albares a profité de sa comparution devant la commission des affaires étrangères du Congrès des députés espangol pour "remercier le Maroc, ainsi que la France, pour tout le soutien qu'ils ont apporté afin de redémarrer rapidement les centrales électriques" après la panne d'électricité du 28 avril 2025.

"Ce fait est une preuve supplémentaire de l'excellent état de nos relations avec nos voisins, en particulier avec le Maroc", a souligné le ministre, rappelant que, lors de la récente visite à Madrid de son homologue marocain, Nasser Bourita, ce dernier avait déjà souligné que les deux pays traversent actuellement "les meilleures relations de leur histoire".

À cet égard, il a souligné deux jalons dans la nouvelle étape de la relation bilatérale qui s'est ouverte à la suite de la lettre du président du gouvernement, Pedro Sánchez, au Roi Mohammed VI, dans laquelle il soutenait que le plan d'autonomie marocain pour le Sahara est "la base la plus sérieuse, crédible et réaliste" pour résoudre le différend. Ainsi, il a cité le "record historique" de 23 milliards d'euros d'échanges commerciaux et la récente ouverture du poste de douane de Melilia, ainsi que l'ouverture d'un nouveau poste à Sebta, où il n'en avait jamais existé auparavant.

Cette ouverture, qui s'est concrétisée le 11 février, a expliqué Albares, respecte "l'accord politique" conclu dans la feuille de route du 7 avril 2022 et "fait partie d'un processus plus large, qui est la pleine normalisation de la situation à la frontière, tant pour le passage des personnes que des marchandises".

Selon ses indications, il s'agit d'un "processus graduel et progressif" qui "implique de nombreux acteurs, y compris les douanes et d'autres administrations des deux pays, et couvre également des aspects tels que la lutte contre l'immigration irrégulière ou la lutte contre la contrebande".

Si vous voulez que l'information se rapproche de vous Suivez la chaîne Médias24 sur WhatsApp

© Médias24. Toute reproduction interdite, sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation écrite de la Société des Nouveaux Médias. Ce contenu est protégé par la loi et notamment loi 88-13 relative à la presse et l’édition ainsi que les lois 66.19 et 2-00 relatives aux droits d’auteur et droits voisins.