ONCF annule un marché d'infrastructures électriques lié à la LGV

L'Office a décidé d'annuler un appel d'offres précédemment lancé relatif à la réalisation de plusieurs infrastructures électriques et ferroviaires liées au projet de la liaison à grande vitesse (LGV) Kénitra-Marrakech (voir document). Le marché cumulait un investissement de 463 MDH.

Le marché en question projetait la réalisation de trois nouvelles sous-stations d’alimentation de la caténaire en 3 kV ainsi qu’un système de télécommande des équipements électriques. Les sous-stations devaient être situées entre Kénitra et l’aéroport Mohammed V, et entre Nouaceur et Marrakech.

L'annulation des lots relatifs aux sous-stations est justifiée par des données économiques et techniques, qui ont été fondamentalement modifiées.

Pour le lot qui concerne la télécommande des sous-stations et des équipements électriques, l'ONCF justifie l'annulation par la réclamation d'un concurrent, signalant des lenteurs bloquantes sur le portail marocain des marchés publics, empêchant le dépôt de son offre.

La confirmation de la TGR de ce blocage technique qui touche le Portail et qui provoque le non aboutissement à temps de certains dépôts a mené à la décision d'annulation.

L'Office devra lancer un nouveau marché dont les dispositions prennent en compte les nouvelles données économiques et techniques du projet.

